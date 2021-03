Zisk křišťálového glóbu předčil očekávání Samkové

Veysonnaz (Švýcarsko) - Ziskem křišťálového glóbu předčila Eva Samková svá očekávání před sezonou. Světový pohár snowboardcrossařek ovládla potřetí po dnešním vítězství ve finále sezony ve Veysonnaz.

"Ani nevím, jaký jsme měla očekávání na sezonu, ale tohle předčilo ty nijaký očekávání. Byla to super sezona a děkuju všem, kteří mi pomáhají a podporují mě. Bez nich bych to nezvládla," řekla Samková v nahrávce pro média.

"Evka říká, že to bylo těsné vítězství, ale nebylo, bylo to vítězství úplně kontrolovaný. Ve finále to byla její nejlepší jízda, jak bývá zvykem," řekl trenér kouč Marek Jelínek. "Evka dneska nejlepší na světě, nejlepší v sezoně. Skvělý závěr."

Před rozhodujícím závodem sezony Samková věděla, že ji čeká boj o glóbus s Italkou Michelu Moioliovou, s kterou měly v čele stejně bodů. "Spalo se mi trochu hůř, nespala jsem úplně jako dudek, ale asi jsem se vyspala dobře," pronesla Samková.

Ideálně ale nedopadla jedna tréninková jízda krátce před závodem. "Upadla jsem ve třetí zatáčce, což ale asi bylo dobře, protože jsem si tam pak dávala většího bacha. Dost se tam padalo, byla rozbitější," řekla sedmadvacetiletá závodnice.

Ve čtvrtfinále ale nezaváhala a jasně postoupila z prvního místa. "Rozjížděla jsem se," konstatovala Samková, jež si pak pohlídala i postup ze semifinále.

Do finále vyrazila výborně. "Povedl se mi nejlepší start," pochvalovala si. Využila rychlosti a od první zatáčky až do cíle vedla. "Už jsem jenom dupala a dupala, ani jsem se neohlížela a jenom věděla, že jsou někde za mnou. Jenom jsem se snažila dupat do cíle a naštěstí to vyšlo. Je skvělý, že to takhle dopadlo," radovala se.

Podle Jelínka předváděla Samková výborné výkony. "Určitě jezdí nejlíp, co kdy jezdila," řekl a s výhledem do budoucna dodal: "Před olympijskou sezonou je to dobrý. Startovní čára, když jste vepředu, je vždycky lepší než něco dohánět."