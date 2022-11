Zisk Komerční banky za tři čtvrtletí meziročně stoupl o 51,1 % na 12,9 miliardy Kč

Praha - Komerční bance vzrostl čistý zisk za první tři čtvrtletí letošního roku meziročně o 51,1 procenta na 12,9 miliardy korun. Výnosy stouply o 28,2 procenta na 29 miliard. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnila banka. Loňský výsledek ovlivnila protiepidemická opatření a také úrokové sazby byly loni výrazně nižší. Celkový objem úvěrů skupiny Komerční banky letos v prvních třech čtvrtletích stoupl, ale třeba objem nově poskytnutých půjček na bydlení se výrazně propadl.

"Rizikový profil úvěrového portfolia je odolný, přestože jsme zaznamenali zhoršující se ukazatele důvěry mezi podniky a spotřebiteli," sdělil generální ředitel banky Jan Juchelka. Za celý rok očekává banka meziroční nárůst čistých bankovních výnosů o více než 20 procent.

Objem úvěrů poskytnutých skupinou Komerční banky za tři čtvrtletí letos meziročně stoupl o 8,6 procenta na 787,2 miliardy. Celkový objem úvěrů na bydlení se zvýšil o 6,1 procenta, ale nové prodeje těchto úvěrů poklesly oproti loňsku o 59,9 procenta na 33,5 miliardy.

Celkový objem vkladů ve skupině KB se snížil meziročně o 3,2 procenta na 1,01 bilionu korun. Přispěl k tomu hlavně pokles vkladů občanů o 5,9 procenta na 336,7 miliardy. Depozita v Modré pyramidě se snížila o 6,2 procenta na 56,6 miliardy a vklady korporátních a podnikatelských klientů poklesly o 0,6 procenta na 610,1 miliardy. Lidé podle banky přesouvali část svých úspor do podílových fondů nebo je využívali na pokrytí zvýšených životních nákladů. Klienti také často přesouvali vklady z běžných účtů na výnosnější termínované a spořicí účty.

Vláda chce zavést pro některé firmy, včetně bank, daň z mimořádných zisků, která má sloužit k pokrytí nákladů se zvládáním energetické krize. Česká bankovní asociace to kritizuje jako neefektivní a nesystémové řešení.

Komerční banka dnes uvedla, že letos za devět měsíců odvedla skupina KB do veřejných rozpočtů 2,8 miliardy korun na daních z příjmů, 1,3 miliardy do regulatorních fondů pro řešení krize a pojištění vkladů, 1,5 miliardy na zdravotní a sociální pojištění, jednu miliardu na srážkové dani z úroků a dividend a další sumy, třeba na DPH. Provozní náklady banky se meziročně zvýšily o 6,4 procenta na 12,1 miliardy. Velkou měrou k tomu podle banky přispělo 24procentní zvýšení odvodu do Fondu pro řešení krize. Personální náklady stouply o 2,3 procenta, ačkoli průměrný počet zaměstnanců klesl o 2,7 procenta na 7496.

Banka za uplynulý rok uzavřela desítky poboček. Jejich počet ke 30. září meziročně klesl o 25 na 218. Výběr poboček k uzavření banka provedla na základě analýzy návštěvnosti, pokrytí a potenciálu lokalit a také změn chování klientů. Naopak mírně stouplo množství bankomatů, a to oproti loňsku o šest zařízení v síti KB na 862.

Komerční banka měla ke konci třetího čtvrtletí 67.358 akcionářů, což bylo meziročně více o 9204. Z toho přes 61.000 byly fyzické osoby z České republiky. Podíl hlavního strategického akcionáře KB, francouzské banky Société Générale, zůstal nezměněn na 60,4 procenta. Představenstvo banky navrhlo již dříve vyplatit akcionářům dividendy z nerozděleného zisku 10,55 miliardy, tedy 55,50 koruny na akcii před zdaněním. Akcionáři o tom budou rozhodovat ve dnech 6. až 21. listopadu a výsledek hlasování bude zveřejněn 24. listopadu.

Komerční banka je mateřskou společností Skupiny KB a součástí mezinárodní skupiny Société Générale. Patří mezi přední bankovní instituce v Česku i v regionu střední a východní Evropy. Skupina KB měla ke konci letošního září asi 2,25 milionu zákazníků, o 9000 více než před rokem. Samotná Komerční banka měla 1,65 milionu klientů, meziročně o 28.000 více. Čistý zisk Société Générale v letošním třetím čtvrtletí podle dnes zveřejněných informací meziročně klesl o 6,4 procenta na 1,498 miliardy eur (asi 36,6 miliardy korun).