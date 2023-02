Zimní počasí dál komplikuje dopravu na některých místech v Česku

Praha - Stejně jako v předchozích dnech tohoto týdne i dnes sníh a vítr komplikují dopravu. Někde se vyjasnilo, teploty klesly pod nulu a podle meteorologů hrozí náledí. Zejména pro nákladní dopravu zůstává uzavřených několik silnic, těžší kamiony neprojedou úsek silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou v Beskydech na Frýdecko-Místecku, jeden z hlavních tahů na Slovensko. Stále zavřená je pro nákladní vozy silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál na hraniční přechod s Polskem. Meteorologové uvádějí, že kvůli silnému větru se mohou na silnicích ve vyšších polohách tvořit sněhové jazyky a v Krkonoších a Jeseníkách také závěje. Silný vítr zastavil oba úseky lanovky na Sněžku. Dnes na Sněžce opět naměřili vítr o síle orkánu. Krátce po půlnoci v nárazech dosáhl rychlosti přes 159 km/h, dopoledne měl v nárazech rychlost přes 130 km/h, vyplývá z dat měřicí stanice poštovny Anežka na vrcholu Sněžky.

"Pozor v ranních hodinách na náledí. Na některých místech se vyjasnilo a teploty povrchů klesly pod nula stupňů Celsia navzdory tomu, že ve dvou metrech je nad nulou. Hlavní silnice jsou ošetřené, ale na menších to bude klouzat," uvedl dnes ráno Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na twitteru.

V Libereckém kraji jsou hlavní tahy většinou holé a mokré, místy ale podle silničářů leží zbytky rozbředlého sněhu a mohou klouzat. Uzavření silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov pro nákladní vozy nad 3,5 tuny by zatím mělo platit do dnešních 14:00. "V závislosti na sjízdnosti vozovky pro nákladní vozidla a vývoji počasí může být ale termín uzavírky změněn," řekl ČTK Ondřej Svoboda ze společnosti Silnice LK, která má silnice v Libereckém kraji na starosti. Doporučená alternativní trasa pro nákladní vozidla je přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou na silnici 35.

Kvůli špatné sjízdnosti je v kraji omezený provoz také na třech silnicích třetích tříd. Na Liberecku zůstává pro těžká nákladní auta nad šest tun uzavřená silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo z Mníšku na Raspenavu a Hejnice. Zavřená je pro kamiony také silnice třetí třídy z Rynoltic do Hrádku nad Nisou. Pro veškerý provoz silničáři v úterý uzavřeli silnici třetí třídy z Albrechtic u Frýdlantu do Horního Vítkova u Chrastavy. Auta neprojedou čtyřkilometrovou alejí minimálně do 15. února. Jde o úsek, který se v zimě neudržuje, na silnici jsou závěje a ze stromů obalených silnou vrstvou sněhu a ledu se odlamují i velké větve.

V Moravskoslezském kraji zůstává pro nákladní vozy těžší 12 tun uzavřený úsek silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou v Beskydech na Frýdecko-Místecku. Silnice, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, vede kolem přehrady s pitnou vodou Šance. Nesmí se tam solit a kamiony mívají v kopcích problémy.

Na Zlínsku je kvůli ledovce uzavřena v délce 6,2 kilometru silnice III/4932 mezi Loučkou a Vizovicemi. Ze stejného důvodu je neprůjezdná silnice III/42826 v délce 7,6 kilometru mezi Modrou na Uherskohradišťsku a rekreační oblastí Bunč, která leží na rozhraní okresů Uherské Hradiště a Kroměříž. "Vozovka se v zimě neudržuje," uvedli silničáři. Před ledovkou varují i na silnicích I/49 a III/04910 při vjezdu do Horní Lidče na Vsetínsku.

S opatrností sjízdné jsou po nočním sněžení silnice na Vysočině. Hlavní tahy jsou po solení mokré, někde zůstává rozbředlý sníh. Kvůli nižším teplotám se na některých silnicích, zejména na Žďársku, může tvořit náledí. "Do půlnoci to na silnicích na Vysočině dobře nevypadalo, ale (sněhová) bouřka přešla. Teď jsou na silnicích zbytky rozbředlého sněhu, vítr už se uklidnil, venku bylo kolem 110 vozů, skoro všechno," řekl dispečer silničářů Roman Hubený.

Na Vysočinu ve středu před 22:00 přišla sněhová bouře. Zastavila i provoz na dálnici D1. Mezi 99. a 76. kilometrem ve směru na Prahu uvízly kamiony. Kvůli najíždění sypačů byl před 23:00 provoz omezený i ve směru na Brno. Asi o hodinu později se podařilo provoz obnovit.

Sníh ve středu pozdě večer zasypal i středočeské silnice. "Je to projeté a prosypané, nejhorší to bylo od středečního večera do půlnoci, a to na Benešovsku a Kladensku," řekl ČTK pracovník dispečinku krajské správy a údržby silnic. Dnes kolem 7:00 byly všechny úseky sjízdné, některé se zvýšenou opatrností, dodal.

Zbytky rozbředlého sněhu leží na vedlejších silnicích v Královéhradeckém kraji, na nesolených silnicích v Krkonoších a Orlických horách pak leží vrstva sněhu o síle až deset centimetrů, místy může být zledovatělá. V Pardubickém kraji pokrývá souvislá sněhová vrstva vozovky v Železných horách a v okolí Lanškrouna, kde jsou i závěje. V oblastí Hlinska, Poličky, Seče a Třemošnice se tvoří sněhové jazyky. Silnice I/11 přes Suchý vrch je sjízdná s povinnými sněhovými řetězy.

Silný vítr zastavil oba úseky lanovky na Sněžku. Dnes na Sněžce opět naměřili vítr o síle orkánu. Krátce po půlnoci v nárazech dosáhl rychlosti přes 159 km/h, dopoledne měl v nárazech rychlost přes 130 km/h, vyplývá z dat měřicí stanice poštovny Anežka na vrcholu Sněžky. Hranice orkánu je 117,7 km/h. V Krkonoších platí třetí stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové škály. Lavinové nebezpečí je tak značné. Horská služba doporučuje turistům, aby pro pohyb po horách využívali výlučně cesty opatřené tyčovým značením. Vyhlášený lavinový stupeň nemá vliv na bezpečnost návštěvníků lyžujících ve skiareálech.

Kabinová lanovka na Sněžku má dva úseky, dolní Pec pod Sněžkou - Růžová hora a horní Růžová hora - Sněžka. Může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h, uvedli na webu vlekaři. Horní úsek byl mimo provoz také v minulých dnech.

Vítr o síle orkánu byl na Sněžce tento týden a i v lednu už několikrát. Sněžka s výškou 1603 metrů nemá podle Správy KRNAP ve středoevropském prostoru obdoby. Má tvar trojbokého jehlanu, který ční nad krkonošské hřebeny volně do atmosféry. Proto je klima navzdory nevelké nadmořské výšce arktické a velehorské, často ani neodráží celkový ráz počasí v Krkonoších.

U nedaleké hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů bylo ráno minus pět stupňů Celsia, zataženo, okolo metru sněhu a vítr dosahoval rychlosti 79 km/h, uvedla na webu Horská služba Krkonoše.

Na hřebenech Krkonoš je 70 až 120 centimetrů sněhu. Za posledních 24 hodin napadlo na hřebenech Krkonoš 30 cm sněhu, za posledních 48 hodin 50 cm a za poslední tři dny 70 cm nového sněhu v kombinaci se silným západním až severozápadním větrem. Více ho je uloženo na závětrných svazích v odtrhových zónách a ve žlabech, uvedla dnes ráno v lavinové předpovědi Horská služba Krkonoše. Uvolnění laviny je možné již při malém dodatečném zatížení, a to zejména na strmých svazích většinou uvedených v lavinové předpovědi.

"V některých případech je možnost samovolného uvolnění lavin velkých a ve výjimečných případech i velmi velkých rozměrů, které se obvykle zastaví až v dolní části svahu. Tendence lavinového nebezpečí je setrvalá," uvedl na webu Robert Dlouhý z krkonošské horské služby.

Lavinovými lokalitami na české straně Krkonoš jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl, na polské straně Sněžné jámy, Kociol Lomniczki nebo Bialy Jar.

První stupeň lavinového nebezpečí v české části hor byl poprvé v současné zimní sezoně vyhlášen loni 12. prosince. Lavinové nebezpečí v Krkonoších stouplo na druhý stupeň 13. prosince a opět kleslo na první stupeň 25. prosince. Horská služba odvolala nejnižší stupeň lavinového rizika letos 2. ledna. Na první stupeň lavinové nebezpečí v Krkonoších opět stouplo v sobotu 14. ledna, na druhý 21. ledna a na třetí v české části hor 1. února.

V Královéhradeckém kraji má být dnes převážně velká oblačnost, postupně na většině území sněžení. V polohách pod 500 metrů nad mořem budou přes den srážky smíšené nebo dešťové. Nejvyšší denní teploty budou nad nulou, na horách mezi minus čtyřmi až minus jedním stupněm Celsia. Vítr bude večer slábnout.