Sokolov - Letošní zima není mimořádná ani extrémní a na přírodu v Krušných horách bude mít dobrý vliv, řekl dnes ČTK dlouholetý pozorovatel počasí a přírody Rudolf Kovařík ze Šindelové na Sokolovsku. Přesto se v některých částech země objevují místní extrémy, jak tomu dnes bylo například na Šumavě. Podle Kovaříka sníh, kterého letos napadlo více než jindy, doplnil zásoby spodní vody. Pokud nenastane nějaká mimořádná povětrnostní situace, i jeho odtávání by mělo být pozvolné, řekl.

Na šumavské Jezerní slati na Prachaticku klesla v noci na dnešek teplota na minus 33,3 stupně Celsia, což byl dosavadní rekord. I v Krušných horách byla zima, teplota na Šindelové klesla pod minus 15 stupňů, což ale není nic nezvyklého. Před pěti lety zde bylo hned několik dní okolo minus 30 stupňů.

"Letošní zima je bohatá na srážky. Ale třeba v nižších polohách nejsou moc vidět, protože už jsou v půdě. Už k 20. prosinci se vyrovnalo sucho a to, co teď kolem leží, je vláhová bilance na příští vegetační období," řekl Kovařík.

V 600 metrem nad mořem, kde leží Šindelová, je nyní 145 litrů vody v metru čtverečném sněhové pokrývky, uvedl. Na výše položené Přebuzi je to už 295 litrů a na Božím Daru to může být až 400 litrů. "Pro někoho to vypadá děsivě, ale je to tady normální pokrývka. V roce 2006 toho bylo ještě víc," řekl Kovařík. Podle něj je v každém desetiletí nějaká zima, která je srážkově bohatá.

Kovařík uvedl, že sníh, který napadl v Krušných horách, ale i v nižších polohách Karlovarského kraje, má měkký podklad, a tak je pravděpodobné, že jeho odtávání bude postupné a nebudou jej provázet povodně.

Už na podzim některé náznaky podle Kovaříka naznačovaly, že bude letos více sněhu. Vysoká zvěř se stahovala do nižších poloh, kde nehrozí brodění ve vysokém sněhu. A i na podzim zastřelená zvěř měla podle něj vyšší vrstvy tuku, jako by zvířata věděla, že se mají připravit na tuhou zimu.

Současné chladné a srážkově bohaté počasí potrvá zřejmě ještě do poloviny února a pak se vrátí k mírnějším podmínkám, odpovídajícím normálu, míní Kovařík.