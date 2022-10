Zima nasbíral potřebný počet podpisů senátorů pro prezidentské volby

Praha - Bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima nasbíral potřebný počet podpisů senátorů pro lednové prezidentské volby. Serveru Deník.cz dnes řekl, že má 13 podpisů končících, pokračujících i nově zvolených senátorů, přičemž potřebné minimum je deset. Dál také sbírá podpisy občanů, kterých má podle svých slov zhruba 37.000, potřebných je 50.000. První kolo prezidentských voleb se uskuteční 13. a 14. ledna příštího roku. Současné hlavě státu Milošovi Zemanovi skončí druhý pětiletý mandát začátkem března příštího roku, znovu už kandidovat podle Ústavy ČR nemůže.

Termín uzávěrky prezidentských kandidátních listin se blíží. Ti, kteří se opírají o podporu občanů, mají čas do 8. listopadu, ti, kteří chtěli využít možnost senátních podpisů i od končících členů horní komory, museli tak učinit do 15. října. "Mou kandidaturu v pátek ministerstvo vnitra zaregistrovalo, předložil jsem arch se 13 podpisy končících, pokračujících i nově zvolených senátorů," řekl Deníku Zima. Dodal, že ho podpořili kolegové napříč politickým spektrem. Podle Deníku mu kandidaturu mimo jiné podepsali tři lékaři - Jan Žaloudík z ČSSD, Věra Procházková a Ladislav Václavec (ANO) - a dva členové ODS či STAN.

Deník však zároveň upozorňuje na problém s hlasy od senátorů. Podle ústavního právníka Jana Kysely lze deset nutných podpisů vztahovat vždy k 81 členům horní komory, nikoliv ke 100 v přechodném období. Podle právníka Aleše Gerlocha to ale ústava ani volební zákon nijak neupravují. "Podle mě je rozhodující datum, kdy došlo k podpisu a registraci. Pokud to proběhlo do 15. října, kdy skončil mandát dosavadního senátora, je to v pořádku. Noví senátoři mandát získali zvolením, takže ten mix, kdy dochází k časovému průniku, by neměl vadit," sdělil Deníku.

Podmínkou účasti ve volbách jsou podpisy minimálně 20 poslanců, deseti senátorů nebo 50.000 občanů. Splněný limit 50.000 podpisů již potvrdili Petr Pavel, Danuše Nerudová, Tomáš Březina či Alena Vitásková. Podle aktuálního volebního modelu agentury Median by byl v prvním kole nejúspěšnější Petr Pavel, na druhém místě bývalý premiér Andrej Babiš (ANO), který ale zatím kandidaturu neoznámil, a na třetím místě by byla Danuše Nerudová.