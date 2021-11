Zima: Hospitalizace by byla lepší, ale v Lánech bude mít prezident kvalitní péči

Zdravotníci přenášejí 25. listopadu 2021 prezidenta Miloše Zemana do sanitky po jeho propuštění z Ústřední vojenské nemocnice. Zeman byl převezen na zámek do Lán, kde druhý den jmenuje novým předsedou vlády Petra Fialu.

Praha - Další pobyt v nemocnici kombinovaný s několikadenní propustkou do domácí péče by pro Miloše Zemana byl podle lékařů vhodnější. Prezident nicméně projevil přání přesunout se z Ústřední vojenské nemocnice na zámek v Lánech, kde bude mít kvalitní a profesionální ošetřovatelskou péči 24 hodin denně, řekl šéf Zemanova lékařského konzilia a končící rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima novinářům. Vysoce intenzivní medicínskou péči nyní podle něj hlava státu nepotřebuje, v Lánech by měl pod odborným dohledem rehabilitovat a do plného pracovního režimu se vracet postupně. Konzilium by mělo Zemanův stav znovu zhodnotit v první třetině prosince, řekl Zima.

"Bude to ošetřovatelská péče člověka, který je na vozíku, nutná 24 hodin denně," uvedl Zima. Prezident je podle něj nyní v dobré kondici, senioři jsou ale obecně křehčí než jiní pacienti. Za varovný signál lékaři považují situaci, kdy byl Zeman v září po osmidenní hospitalizaci z ÚVN také propuštěn, ale za dva týdny se do nemocnice vrátil ve vážném stavu. Podle Pražského hradu šlo v září o rekondiční pobyt, při němž prezident podstoupil několik vyšetření a dostal infuze.

Zeman dopoledne po více než šesti týdnech opustil vojenskou nemocnici a přesunul se do Lán, kde se o něj budou starat všeobecné sestry ze soukromé firmy Senior Home Group. Společnost má podle Zimy dlouhodobou zkušenosti s péči o seniory, pracují v ní erudované sestry. "Ošetřovatelský tým je na vysoké profesionální úrovni," poznamenal šéf konzilia.

Ředitel vojenské nemocnice a Zemanův ošetřující lékař Miroslav Zavoral bude o Zemana pečovat při pravidelných návštěvách, podle Zimy to nebude nutné denně, ale v intervalu několika dnů. Docházet za ním bude i fyzioterapeut z ÚVN, ošetřovatelský tým bude v pravidelném spojení s lékaři ÚVN, v případě akutních potíží bude nemocnice připravena okamžitě zajistit odpovídající léčbu.

ÚVN oznámila, že Zemanovi i nadále doporučuje péči ve specializovaném zdravotnickém zařízení. Vzhledem k významnému zlepšení zdravotního stavu ale jeho rozhodnutí ukončit hospitalizaci a věnovat se ústavním povinnostem respektuje. "Pobyt na lůžku kombinovaný s propustkou na několik dní do domácí péče by byl vhodnější, ale každý pacient se může rozhodnout pro domácí péči. Nic tomu nebrání," prohlásil Zima.

Prezident by si měl na plný pracovní režim zvykat postupně, za vhodné považuje šéf lékařského konzilia mít jednu až čtyři schůzky denně a zátěž zvyšovat postupně. Zeman plánuje v pátek jmenovat Petra Fialu z ODS novým premiérem a od pondělí se zhruba další dva týdny scházet s kandidáty na ministry.

Lékařské konzilium se podle Zimy sejde "někdy v první třetině prosince", aby zhodnotilo průběh hospitalizace i domácí péče v Lánech.