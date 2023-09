Louny - Židovská obec Teplice usiluje o obnovu chátrající synagogy v Lounech. Nyní nechala odkrýt zasypané sklepení, které se pod památkou nachází. Cílem bylo zjistit, zda je v něm voda, která by způsobovala chátrání budovy, což se nepotvrdilo. Za několik let tak může být objekt nedaleko náměstí po opravách otevřen pro veřejnost. ČTK to řekl předseda teplické židovské obce Michael Lichtenstein.

Lounskou synagogu vrátil stát Židům v roce 2003. Stavba z roku 1871 jim sloužila do počátku druhé světové války. Po válce v ní byl nejprve muzejní depozitář a později archiv. Během 50 let v budově vzniklo mezipodlaží, které bude potřeba zbourat. Tehdy synagogu koupilo Lidové družstvo Stavba, které je autorem vestavby železobetonové podlahy na úrovni prvního patra. V roce 1967 budovu odkoupil Okresní národní výbor Louny a památka opět začala sloužit jako archiv. Depozitář se postupně z objektu stěhuje do nových prostor, podle Lichtensteina to bude trvat ještě nejméně rok. Synagoga utrpěla i necitlivým stržením sousední budovy v roce 2006, kvůli které popraskala východní stěna.

Později po stržení budovy vedle synagogy nechali stavaři zasypat i sklepení, které je kulturní památkou, řekl předseda. V něm je pramen, a proto panovaly obavy, že by mohl být sklep zatopený. "Není tam nikde na podlaze voda, to znamená, že budeme pokračovat úpravou vnitřních prostorů," přiblížil plány Lichtenstein. Mezi úpravami je statické zajištění objektu nebo odstranění mezipodlaží. "My jsme měli strach, že kdyby tam byla voda, tak se naruší podlaží a spadne to celé," podotkl předseda.

Náklady na opravu budou podle autorů studie proveditelnosti asi 30 milionů korun, Lichtenstein řekl, že budou vyšší. Pro veřejnost bude synagoga po rekonstrukci sloužit jako kulturní centrum, kde se budou konat například koncerty. "Většina synagog, které v České republice byly opraveny péčí federací židovských obcí, má stejné užití. To znamená, že to jsou buď muzea, kulturní nebo vzdělávací centra," uvedl Lichtenstein. Židovská obec vstoupila do jednání s hodinářskou firmou Bulova, jejíž zakladatel byl lounský rodák. "Rádi bychom třeba zde světu připomněli, že tu tato firma vznikla a mohli by tu mít muzeum. Oni by na to mohli případně přispět," nastínil plány na financování Lichtenstein.

V synagoze se dochovaly původní výmalby a vitráže, které bude potřeba zrestaurovat. Během příštího roku by pak chtěla teplická židovská obec přizvat odborníky, aby udělali průzkum v půdních prostorách. "Nalezly se tam útržky modlitebních knížek. To znamená, že tam nikdy nikdo nebyl a může se stát, že se tam naleznou nějaké původní dokumenty," dodal předseda.

Vloni už teplická židovská obec nechala kompletně opravit a vyčistit krovy, které napadly různé houby a plísně. V příštím roce některé více poškozené krovy nahradí nové, na což teď židovská obec shání peníze.