Židovská obec se zasloužila o Německo, poděkovala Merkelová

Berlín - Židovská obec je jednou z určujících součástí života v Německu. V dnešním projevu k oslavám 70. výročí založení Ústřední rady Židů v Německu to v Berlíně prohlásila kancléřka Angela Merkelová. Organizaci zároveň označila za důležitého partnera spolkových vlád. Upozornila ale také na rostoucí nebezpečí rasismu a antisemitismu v zemi.

"Ústřední rady Židů v Německu se za uplynulých 70 let zasloužila o naši zemi," řekla Merkelová. Dodala, že rada přispěla k rozkvětu nejen židovské obce, ale také celé společnosti. "A za to jí ze srdce jménem celé spolkové vlády děkuji," uvedla.

Kancléřka rovněž poukázala na to, s jakou odvahou byla před 70 lety rada založena, a to v zemi, která byla strůjcem holokaustu s šesti miliony zavražděnými Židy. "Bez jejich mimořádné důvěry v Německo by to nebylo možné," uvedla kancléřka a dodala, že dnes je židovská obec v Německu třetí největší v Evropě.

Ve svém projevu Merkelová nicméně varovala, že rasismus a antisemitismus se nikdy nepovedlo umlčet. "Je stále viditelnější a smělejší. To nás nikdy nesmí přinutit mlčet," řekla.

Na stále se opakující případy antisemitských incidentů upozornil i šéf ústřední rady Josef Schuster, který připomněl útok na synagogu v Halle z loňského října. Útočník se tehdy do synagogy nedostal, v její blízkosti ale zastřelil dva lidi. Z činu je obžalován Stephan Balliet, který se zodpovídá před soudem.

I tak je ale Schuster přesvědčen o tom, že kdysi pouze jednostranná láska Židů k Německu se teď změnila ve všestrannou náklonnost. "Většina společnosti stojí za námi, stejně jako zavedené politické strany," řekl Schuster.