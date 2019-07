Ženy mají tajný jazyk, říká herečka Clarksonová

Karlovy Vary - Seriály televizních nebo streamovacích společností, které stále významněji ovlivňují filmový průmysl, dávají velké příležitosti herečkám středního věku. Novinářům na festivalu v Karlových Varech to dnes řekla americká herečka Patricia Clarksonová. Díky společnostem jako Amazon či Netflix, které televizní série produkují, mají ženy ve věku přes 40, 50 či 60 let najednou obrovské možnosti a mohou pracovat, řekla devětapadesátiletá umělkyně, držitelka Zlatého glóbu, která v sobotu ve Varech převezme ocenění za přínos světové kinematografii.

Zlatý glóbus dostala za roli panovačné matky v seriálu Ostré předměty, má také mnoho dalších ocenění třeba za roli ve filmu Večeře s April, která jí vynesla i nominaci na Oscara. Patří k nízkorozpočtovým filmům, Clarksonová má ráda nezávislý film a je jeho dlouholetou oporou. Přestože později hrála i ve velkých produkcích, a jak říká, má ráda ten luxus mít svůj vlastní herecký karavan, na nezávislý film nedá dopustit. I proto, jak dnes řekla, že také "tím nejlepším způsobem" oslavoval ženy.

Ve Varech dnes představí film Řidičský průkaz, kde hraje v režii Isabel Coixetové po boku Bena Kingsleyho. Dnes řekla, že ráda pracuje s režiséry muži, ale že je pyšná na to, že ještě před kampaní MeeToo pracovala s úžasnými ženami. "Je to jiné, je v tom rozdíl mezi režisérkou a režisérem. Ženy mají něco jako tajný jazyk, stačí toho říct méně, ženy si nějakým způsobem rozumí, mužům to musíte vysvětlit. Myslím, že potřebujeme daleko větší počet žen za kamerou," říká.

S tím, jak kampaň MeeToo ovlivnila Holylwood, je spokojená. "Má to dobrý základ a došlo ke skutečně hluboké změně, lidé si najednou uvědomují, že i my vám můžeme vydělat peníze a že dobře vypadáme, a to v každém věku. Produkční studia najednou opravdu chtějí pracovat se ženami. A není to jejich povinnost, ale mají z toho radost, ta radost chyběla," domnívá se Clarksonová, která doufá, že ty nejlepší herecké příležitosti má stále před sebou.

Film Řidičský průkaz je o newyorské literární kritičce, o ženě, "která všechno měla a o všechno přišla, protože byla zaslepená, sobecká a možná áž příliš požitkářská," jak ji popisuje její představitelka. Zatímco se jí rozpadá rodina, dochází do autoškoly, aby mohla navštěvovat dceru žijící kdesi ve Vermontu. Její instruktor, indický Sikh, má ale sám problémy v manželství. Společně hledají způsob, jak ukočírovat vlastní životy. Clarksonová dnes uvedla, že film vznikal osm let a byl to prý doslova porod. "Protože jde o nezávislý filmový příběh dvou lidí středního věku, na to vám nikdo neskočí a nebude vám nabízet miliony. Ve finále se to stalo, ale museli jsme najít vhodnou kombinaci pro tento film," uvedla. Ale nakonec osm let příprav podle ní filmu pomohlo.

"Tehdy jsem nebyla připravená to zahrát, po osmi letech pak už ano. Když jsem to viděla poprvé, bylo mi 45 let, pak když jsem to hrála, bylo mi 54, to je obrovský rozdíl, měla jsem víc odžito, více zkušeností, myslím, že jsem se od začátku natáčení dostala někam jinam," řekla usměvavá herečka, která prý v New Yorku bydlí nedaleko další letošní laureátky karlovarského Křišťálového glóbu Julianne Mooreové. A těší se, jak si ceny navzájem ukážou.