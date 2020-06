Žena v Brně ubila své dítě, soud ji poslal na 18 let do vězení

Brno - Krajský soud v Brně dnes poslal dvaadvacetiletou ženu za vraždu jejího tříměsíčního dítěte na 18 let do vězení. Žena se k činu z loňského října přiznala, uvedla, že dítětem udeřila o madlo dveří v odstaveném vozidle. Hrozilo jí až 20 let vězení, případně výjimečný trest. Rozsudek není pravomocný, strany si ponechaly lhůtu pro možnost odvolání.

"Je evidentní, že nikdo jiný se na zranění poškozeného nepodílel. Zranění odpovídá tomu, co popisovala obžalovaná i jak popisuje znalecký posudek. Údery byly tak silné, že způsobily to, co způsobily, a obžalované muselo být jasné, že když takto útočí, že to dopadne špatně. Pokud by to dítě přežilo, byl by to v podstatě zázrak," uvedl předseda senátu Aleš Novotný.

Žena dítě zavraždila pod vlivem alkoholu loni 6. října. V nepojízdném odstaveném autě na parkovišti u čerpací stanice dítě podle rozsudku opakovaně bila pěstmi do hlavy a následně s ním udeřila o madlo dveří. Způsobila mu tím mnohočetné rány na hlavě, dítě krvácelo do mozku.

"Každý savec se snaží své mládě chránit před vším zlem světa a primárně by ho měla chránit matka. Tady nejde o nešťastnou náhodu, lidskou hloupost, je to zřetelné jednání, kdy se matka dopouští násilí vůči bezbrannému dítěti," uvedl dnes v závěrečné řeči státní zástupce Petr Bejšovec. Podle něj to nebylo poprvé, kdy podle svědků žena dítě fackovala. Uvedl, že po činu navíc u ženy nedošlo k prozření, k hrůze. "Dítě odložila, prospala se a pak řešila s přáteli, co má dělat," uvedl žalobce. Pro ženu navrhoval trest u horní hranice trestní sazby.

Žena se pohybuje mezi lidmi bez domova. Ve výpovědi ve čtvrtek uvedla, že byla se synem v autě a chtěla si zapálit. Šla proto na čerpací stanici, kde chtěla koupit sirky, nabídli jí ale jen zapalovač, na který neměla peníze. Následně v autě zapalovač hledala. "Pak jsem viděla toho malýho v mých rukách. Praštila jsem s ním o to madlo, já si pamatuju jednou. Pak jsem ho zakryla a usnula," uvedla žena. Když se podle ní probudila, dítě vyfotila a snímek poslala známému. Ten jí řekl, ať zavolá záchranáře.

Soudce uvedl, že šlo o zavrženíhodnou pohnutku spáchání trestného činu, kdy šlo především o vybití agrese za zkažený život na bezbranném dítěti. K tíži ženě byla podle soudce surovost útoku, kdy šlo o deset až 15 úderů do horní části těla dítěte. Ženě přitížilo podle soudce i to, jak se k činu postavila, kdy popisovala, jak se cítí ona sama. Soud pak vzal v potaz i to, že žena čin spáchala ve věku blízkému hranici plnoletosti.

Žena činu litovala. "Udělala jsem špatnou věc. Mrzí mě to a bude mi chybět, malej," řekla dnes ve své závěrečné řeči. Podle obhajoby byly polehčujícími okolnostmi, že žena takový čin spáchala poprvé, navíc v rozrušení. Třeba bylo také podle obhájce vzít v potaz i to, v jakých podmínkách žena vyrůstala, a to, že otec se o dítě nestaral. Navrhoval trest při spodní hranici trestní sazby.