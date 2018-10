V pražských Hlubočepích v ulici V Bokách I utekla 2. října 2018 večer smrtelně jedovatá mamba zelená. Hada se zatím nepodařilo odchytit, policie nabádá k obezřetnosti. Podle specialistů na odchyt jedovatých hadů z pražské zoologické zahrady je velmi nepravděpodobné, že by tento had s ohledem na nízké venkovní teploty opustil zdi bytu, případně domu.

Praha - Třicetiletá žena, kterou minulé pondělí v pražských Hlubočepích uštkla mamba zelená, zemřela. Příčina úmrtí ale s hadím uštknutím nesouvisí. ČTK to řekl mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze Filip Brož. Žena byla pravděpodobně majitelkou mamby, která v minulém týdnu unikla z domu. Hada se podařilo odchytit po třech dnech v nedaleké zahrádkářské osadě.

Ženu smrtelně jedovatý had uštkl v pondělí, záchranáři ji na místě museli resuscitovat, poté ji převezli do motolské nemocnice. Když vyšlo najevo, že ji uštkl had, byla převezena do VFN, kde jí podali antisérum. Od té doby byla v umělém spánku. Podle Brože antisérum zabralo, pacientka měla ale jiné významné zdravotní komplikace. "Přes veškerou naši snahu pacientka zemřela, příčina úmrtí nesouvisí s hadím uštknutím," řekl mluvčí.

Případem se zabývá i policie, která vyšetřuje, jak had unikl a jak ho majitelka získala. Podle Státní veterinární správy totiž chov nebyl schválený.