Žena nalezená na Havlíčkobrodsku zemřela cizí vinou

Jihlava - Mrtvá žena, jejíž tělo našla policie ve čtvrtek večer v rybníku u obce Habry na Havlíčkobrodsku, zemřela násilnou smrtí. Vyplývá to z výsledků pitvy, řekla ČTK mluvčí policie Dana Čírtková. Pravděpodobně se jedná o pohřešovanou osmačtyřicetiletou ženu z Havlíčkova Brodu. Potvrdit to ještě musí genetické testy. Policie žádá o spolupráci veřejnost, potřebovala by i záznamy z kamer v automobilech.

Z předběžných výsledků pitvy vyplývá, že na smrti nese vinu cizí osoba, uvedla Čírtková. Na možnost, že se žena stala obětí trestného činu, upozorňovala policie už v úterý, kdy zveřejnila, že je pohřešovaná.

Tehdy měla informace, že žena z domu odešla v neděli 28. července se psem na procházku a od té doby o sobě nedala vědět.

Nyní se policie snaží zjistit, kde žena byla den předtím. Veřejnost prosí o záznamy z kamer aut od řidičů, kteří jezdí mezi Havlíčkovým Brodem a obcí Habry po kterékoli silnici.

"Jedná se nám o čas od sobotní (27. července) půlnoci do nedělních (28. července) odpoledních 15:00," řekla Čírtková. Policie hledá i svědky, kteří by si na hrázi rybníka u hlavní silnice mezi obcí Habry a Kámen všimli ve stejné době pohybu vozidla nebo osob.

Na tělo v rybníku upozornil policii svědek. Předtím policejní potápěči, kynologové i hasiči hledali na jiných místech blíž Havlíčkova Brodu, kam prý pohřešovaná chodila venčit psa. Hledal ji i policejní vrtulník.