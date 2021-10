Zemřela slovenská sopranistka Edita Gruberová

Curych (Švýcarsko) - Ve věku 74 let dnes v Curychu zemřela známá slovenská sopranistka Edita Gruberová. O úmrtí informovala její rodina. Gruberová se pohybovala na evropských jevištích přes 50 let, svou kariéru ukončila v roce 2019, uvedla agentura DPA.

Gruberová se proslavila v německojazyčných zemích. Působila například v Bavorské státní opeře v Mnichově. V roce 2019 dostala německou cenu Oper! Award za celoživotní dílo.

Cesta na vrchol nicméně nebyla pro Gruberovou jednoduchá, poznamenala DPA. Narodila se 23. prosince 1946 v Bratislavě v tehdejším Československu otci německé a matce maďarské národnosti. Z tíživé reality nelehkého dětství utíkala ke zpěvu. "Vždy jsem ve zpěvu hledala útěchu - i moje matka ráda zpívala - po ní jsem zdědila hlas," uvedla Gruberová v jednom z mála rozhovorů, které během své kariéry poskytla.

Gruberová vystudovala v Bratislavě v 60. letech konzervatoř, již v roce 1968 zpívala na jevišti bratislavské opery, kvůli špatnému kádrovému profilu ale poté putovala do Banské Bystrice. V roce 1970 debutovala ve Vídeňské státní opeře v roli Královny noci v Mozartově opeře Kouzelná flétna. Do povědomí mezinárodního operního publika se dostala v roce 1976 rolí Zerbinetty v opeře Richarda Strausse Ariadna na Naxu. Poté svůj um předváděla na prknech operních domů v Miláně, New Yorku, Madridu či Paříži.

Její první vystoupení v Praze se uskutečnilo v roce 1979 na festivalu Pražské jaro. K příjezdu původně nedostala do ČSSR vstupní vízum, ale vídeňský soubor pohrozil zrušením celého vystoupení. Naposledy Gruberová v Česku vystoupila v roce 2018 na prknech Národního divadla v opeře Norma Vincenza Belliniho

Za více než padesátiletou kariéru se Editě Gruberové dostalo mnoha přezdívek, kromě "královny koloratur" ji média označila například jako "věčnou velekněžku belcanta". Její jméno je zmiňováno v jedné řadě s Marií Callasovou či Montserrat Caballéovou.