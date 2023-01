Zemřela jedna z nejznámějších topmodelek 80. a 90. let Tatjana Patitzová

New York - Zemřela jedna z nejznámějších modelek 80. a 90. let Tatjana Patitzová, která ve své době patřila společně se Cindy Crawfordovou či Naomi Campbellovou k hlavním tvářím módního průmyslu. Bylo jí 56 let. Rodilá Němka zemřela ve středu v kalifornské Santa Barbaře na rakovinu prsu, uvedla její agentka Corinne Nicolasová.

Patitzová se narodila v Hamburku, vyrostla ve Švédsku a kvůli profesi nakonec přesídlila do Spojených států. Patřila ke skupině modelek, které v roli manekýn poprvé prorazily jako globální celebrity. Na slavném snímku z roku 1988 s názvem "Bílé košile: Šest supermodelek, Malibu" je zachytil fotograf Peter Lindbergh - kromě Patitzové na něm pózují například Christy Turlingtonová a Linda Evangelista.

"Byla ryzí členkou gangu supermodelek a je těžké pochopit, že nás opustil někdo tak mladý," napsala na instagramu její někdejší kolegyně Claudia Schifferová.

Patitzová byla "vždy evropským symbolem elegance, jako by se v ní křížila Romy Schneiderová s Monikou Vittiovou. Byla vidět méně, než její souputnice, a byla tajemnější, vyzrálejší a nedostupnější, a to mělo zvláštní půvab," zavzpomínala bývalá šéfredaktorka časopisu Vogue a nynější globální vedoucí obsahu vydavatelství Condé Nast Anna Wintourová.