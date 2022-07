Zemřela Ivana Trumpová, první manželce amerického exprezidenta bylo 73 let

New York - Zemřela Ivana Trumpová. Americké podnikatelce, rodačce z Československa a bývalé manželce amerického exprezidenta Donalda Trumpa bylo 73 let. Trump o jejím úmrtí informoval na své sociální síti. Prohlášení vydala také rodina.

Fotogalerie

"S velkým zármutkem oznamuji všem, kteří ji milovali, a těch je mnoho, že Ivana Trumpová zemřela u sebe doma v New Yorku," napsal Trump na síti Truth Social. "Byla to báječná, krásná a úžasná žena, která vedla skvělý a inspirativní život. Její pýchou a radostí byly její tři děti, Donald junior, Ivanka a Eric. Byla na ně tak pyšná, stejně jako jsme my všichni byli pyšní na ni. Odpočívej v pokoji, Ivano!" doplnil.

Prohlášení vydala také rodina Trumpových. "S hlubokým zármutkem oznamujeme, že zemřela naše milovaná matka Ivana Trumpová. Naše matka byla neuvěřitelná žena - síla v podnikání, sportovkyně světové úrovně, zářivá kráska a starostlivá matka a přítelkyně," uvedla. V prohlášení také napsala, že Trumpová utekla před komunismem, přijala USA a učila své děti "odvaze a houževnatosti, soucitu a odhodlání".

Zpravodajský web ABC News s odkazem na newyorský hasičský sbor uvedl, že manhattanští záchranáři byli přivoláni na pomoc kvůli zástavě srdce. V bytě na Upper East Side, kde Trumpová bydlela, ve 12:30 místního času (18:30 SELČ) našli 73letou ženu. Web s odkazem na newyorskou policii píše, že byla na místě prohlášena za mrtvou. V prohlášení Trumpovy rodiny ani v příspěvku bývalého prezidenta příčina úmrtí Ivany Trumpové uvedena není.

Trumpová, za svobodna Zelníčková, se narodila 20. února 1949 ve Zlíně v rodině architekta. Když u ní rodiče zaznamenali pohybové vlohy, podporovali ji ve sportovní kariéře. Ve třech letech už stála na lyžích, ve dvanácti byla v reprezentaci. Studovala Fakultu tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově. Tehdejší Československo jí ale brzy připadalo malé, tak aby mohla odejít na Západ, poprvé se vdala za lyžaře s rakouským pasem Alfreda Winklmayra.

V Kanadě pracovala jako modelka, po příchodu do New Yorku se seznámila s Trumpem, kterého si v roce 1977 vzala. Měla s ním tři děti: Donalda mladšího, Ivanku a Erika. Manželé spolu podnikali, stavěli hotely a kasina. Sňatek ukončil bouřlivý rozvod v roce 1992 po Trumpově románku s bývalou miss státu Georgia Marlou Maplesovou.

Potřetí se Trumpová provdala v roce 1995 za Itala Riccarda Mazzucchelliho, manželství trvalo dva roky. Jejím čtvrtým a posledním mužem byl v letech 2008 až 2009 o 23 let mladší italský model Rossano Rubicondi.

V posledních letech měla Trumpová s Donaldem Trumpem přátelské vztahy a v roce 2016 nadšeně podporovala jeho kandidaturu na prezidenta Spojených států. Bulvárnímu deníku New York Post tehdy řekla, že je příznivkyní i poradkyní svého exmanžela. "Mluvíme před a po jeho vystoupeních a ptá se mě, co si o tom myslím," řekla a poznamenala, že Trumpovi doporučila, aby byl klidnější. "Donald ale nedokáže být klidný," řekla. "Je velmi výřečný. Prostě to říká, jak to je," dodala.

Když v roce 2017 propagovala svou knihu, řekla, že s tehdejším prezidentem hovoří zhruba každé dva týdny. Zároveň poznamenala, že mu nevolá příliš často kvůli jeho manželce Melanii. "Nechci vyvolat žádnou žárlivost nebo něco takového, protože jsem v podstatě první Trumpova manželka, jasné?" řekla se smíchem a dodala, že je vlastně "první dáma". Mluvčí Melanie Trumpové tehdy reagovala slovy, že se Trumpova bývalá manželka na sebe pouze snaží upoutat pozornost.

Do Česka se Trumpová ráda vracela, byla například členkou poroty na finále České Miss, objevila se na Plesu v opeře či na mistrovství světa v lyžování v Liberci. V roce 2017 převzala v Praze cenu Ambasador České republiky, kterou uděluje Společnost CZECH TOP 100, při té příležitosti se také na Hradě sešla se prezidentem Milošem Zemanem. V roce 1990 doprovodil Trumpovou na cestě do tehdejšího Československa i Trump, účastnili se tehdy pohřbu jejího otce. Matka Trumpové je podle dnešního prohlášení rodiny stále naživu.

Trumpovi měli deset vnoučat. Dcera Ivanka je provdaná za realitního podnikatele Jareda Kushnera, mají tři děti. Donald junior má pět potomků a je rozvedený. Nejmladší Eric je ženatý od roku 2014, má dvě děti.