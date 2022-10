Zemřela herečka a zpěvačka Zuzana Burianová ze Semaforu, hrála i ve Vesničce

Ve Švýcarsku zemřela česká herečka Zuzana Burianová (na snímku z 20. listopadu 1965), bylo jí 75 let. Známá byla zejména vystupováním v divadle Semafor. Ve vedlejších rolích se objevila třeba v seriálu Nemocnice na kraji města nebo filmu Vesničko má, středisková.

ČTK/Šaroch Jindřich

Praha - Ve Švýcarsku zemřela česká herečka a zpěvačka Zuzana Burianová, bylo jí 75 let. Napsal to dnes server Blesk.cz, kterému to potvrdila Burianové dcera Kateřina Kergalová. Burianová byla známá především vystupováním v divadle Semafor, v menších rolích se objevila třeba v televizním seriálu Nemocnice na kraji města nebo filmu Vesničko má, středisková.

"Jsem teď v šoku, ale určitě mamince připravím zádušní mši, kam se její přátelé budou moci přijít rozloučit," cituje Blesk Kergalovou. Jejím otcem a manželem Burianové byl zesnulý režisér Ján Roháč.

Do Semaforu se vyučená elektromechanička Burianová dostala díky své účasti v pěvecké soutěži. Účinkovala v představeních Jonáš a tingl tangl, Benefice, Kdyby tisíc klarinetů nebo Člověk z půdy. Vystupovala také s komickou dvojící Jiří Grossmann a Miloslav Šimek. Ze Semaforu z přelomu 60. a 70. let pocházejí její nahrávky dobově populárních písní Ano, pane Jiří, Co jsem všechno ztratila a Máš už jít.

Ještě v 60. letech si Burianová v menších rolích zahrála ve filmech Fantom Morrisvillu nebo Bylo čtvrt a bude půl. Známější se stala postavami zdravotní sestry Zuzany v seriálu Nemocnice na kraji města nebo skladnice Bohunky ve filmu Vesničko má, středisková. Počátkem 90. let odešla se svým partnerem do Švýcarska a své herecké působení až na výjimky ukončila.