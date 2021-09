Zemřela bývalá členka dívčí skupiny Girls Aloud, bylo jí 39 let

Londýn - Bývalá členka britské dívčí hudební skupiny Girls Aloud Sahar Hardingová podlehla rakovině. Bylo jí 39 let. Oznámila to dnes média s odvoláním na zpěvaččinu matku. Loni Sarah Hardingová oznámila, že trpí rakovinou prsu. Nemoc se rozšířila do dalších částí jejího těla.

"S hlubokým smutkem sdílím dnes zprávu, že má skvělá dcera Sarah zemřela," napsala matka na instagramu. "Mnozí z vás vědí o boji Sarah proti rakovině a vědí, že bojovala od zjištění diagnózy až do posledního dne. Zemřela pokojně dnes ráno," dodala.

Zpěvačka dříve uvedla, že podle lékaře se nejspíše nedožije letošních Vánoc. Ve svém životopisu, vydaném v březnu, uvedla, že se rozhodla oznámit svou nemoc v naději, že přiměje druhé včas vyhledat pomoc, aby se nedostaly do situace, kdy po zjištění diagnózy bude už příliš pozdě, připomněla agentura AP.

Skupina Girls Aloud složená z pěti dívek vznikla v roce 2002 během soutěže talentů v televizní show a slavila úspěchy až do rozpadu v roce 2013. První hit skupiny, píseň Sound Of The Underground, se vyhoupl do čela britské hitparády o Vánocích 2002 a vydržel na této pozici po čtyři týdny. Do čela prodeje singlů se v dalších letech dostaly ještě tři další písničky skupiny Girls Aloud. Kapela celkem prodala více než čtyři miliony nosičů, poznamenala agentura AFP.

Hardingová se po rozpadu skupiny objevila v několika filmech a televizních show. V roce 2017 vyhrála reality show Celebrity Big Brother, připomněla AP.