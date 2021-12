Zemřela americká spisovatelka Riceová, proslavilo ji Interview s upírem

New Orleans - Ve věku 80 let v sobotu zemřela Anne Riceová, úspěšná autorka fantasy, hororové a erotické literatury. Proslavil ji zejména román Interview s upírem. Uvedla to agentura AP.

Syn spisovatelky na sociálních sítí napsal, že zemřela na komplikace po mozkové mrtvici a že pohřeb bude v blíže neupřesněném termínu v rodinné hrobce v New Orleans. Veřejná pocta jejímu životu a dílu je naplánovaná na příští rok, napsala AP.

Interview s upírem, které Riceová napsala v roce 1976, se v devadesátých letech dostalo filmového zpracování s Tomem Cruisem a Bradem Pittem v hlavních rolích. Britský hudebník Elton John a textař jeho písní Bernie Taupin v roce 2005 na Broadwayi uvedli muzikál vycházející z knih Riceové s upírskou tématikou, sklidil ovšem nepříznivé kritiky.

Riceová patří ve Spojených státech ke komerčně nejúspěšnějším autorkám, řada jejích knih byla přeložena do češtiny.