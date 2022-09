Zemřela Alžběta II., vzpomíná na ní celý svět. Novým králem je Charles III.

Londýn - Ve věku 96 let dnes odpoledne na skotském zámku Balmoral zemřela královna Alžběta II., nejdéle vládnoucí panovnice v britských dějinách. Na její vládu a stabilitu i modernizaci, kterou Británii přinesla, vzpomněl celý svět od amerického prezidenta Joea Bidena po ruského vůdce Vladimira Putina, vzpomínali také čeští představitelé. S jejím odchodem skončila jedna éra, zaznívá často v kondolencích. Novým panovníkem ostrovního státu se stal Alžbětin nejstarší syn s královským jménem Charles III., v souladu s tím z úst britských politiků dnes poprvé po 70 letech zaznělo: "Bože ochraňuj krále."

"Královna zemřela dnes odpoledne pokojně na zámku Balmoral," oznámil krátce po půl sedmé místního času Buckinghamský palác. Na sídle britských panovníků v Londýně i na hradu Windsor byla spuštěna vlajka na půl žerdi, veřejnoprávní stanice BBC zahrála britskou hymnu.

Novým britským králem se stal nejstarší syn Alžběty II. princ Charles, který bude vystupovat pod královským jménem král Charles III., informovala stanice BBC. Následníkem je jeho 40letý syn William s novým titulem vévoda z Cornwallu. Camilla, manželka nového panovníka, se stala královnou manželkou. Král v prvním prohlášení po smrti Alžběty II. uvedl, že truchlí kvůli odchodu vážené panovnice a milované matky.

V pátek 73letý Charles III. vystoupí s projevem k národu.

Pozornost se na zdravotní stav královny dnes upřela poté, co její lékaři dali najevo, že jsou jím znepokojeni. Následně se za královnou do zámku Balmoral ve Skotsku sjeli členové britské královské rodiny. Ještě v úterý přitom královna plnila pracovní povinnosti při výměně na premiérském postu a do funkce jmenovala Liz Trussovou.

Královna Alžběta II. byla skálou, na které byla vystavěna moderní Británie, zprávami o její smrti jsme zdrceni, uvedla dnes právě Trussová v projevu před londýnským sídlem premiérů v Downing Street. Dnešek je podle ní dnem velké ztráty, avšak královna, milovaná v Británii i po celém světě, po sobě zanechala velký odkaz. Premiérka se podle BBC o úmrtí dozvěděla v 16:30 místního času (17:30 SELČ).

Zprávu o královnině smrti připevnili k branám Buckinghamského paláce dva zaměstnanci ve smutečních oblecích. Před panovnickým sídlem v Londýně se už před oznámením navzdory dešti shromáždil velký dav, někteří lidé po zprávě o smrti královny propukli v pláč. Lidé se setkali i u hradu Windsor, kde se podobně jako u Buckinghamského paláce ukázala duha, a také ve Skotsku u Balmoralu.

Královna Alžběta II. přivedla Británii do moderní doby a zemi během své vlády stmelovala, shodli se v kondolencích britští expremiéři včetně předchůdce Trussové Borise Johnsona. Irští a severoirští politici od premiéra Michéala Martina po Sinn Féin vřele vzpomněli na odkaz královny Alžběty II. a ocenili roli, kterou sehrála při nápravě vztahů mezi Británií a Irskem.

Na Alžbětu II. vzpomněli i významné země Společenství. Královna inspirativně vedla svůj národ a stát a zosobňovala slušnost a důstojnost ve veřejném životě, napsal indický premiér Naréndra Módí. S úmrtím končí historické panování, reagoval australský premiér Anthony Albanese.

Britská královna byla více než panovnice, definovala éru, uvedl v prohlášení americký prezident Joe Biden, který Alžbětu II. označil za státníka s nepřekonatelnou důstojností. Ruský prezident Vladimir Putin označil úmrtí Alžběty II. za nenahraditelnou ztrátu.

Evropští státníci i představitelé Evropské unie ocenili jedinečný přínos královny Alžběty II., vyzdvihli její smysl pro povinnost a službu svému lidu. Francouzský prezident Emmanuel Macron ji označil za královnu srdcí, podle německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera psala Alžběta II. dějiny a těšila se respektu celého světa. Hluboký smutek nad jejím úmrtím vyjádřil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, španělský král Felipe VI. či nizozemská královská rodina. Smrt královny hluboce zarmoutila také papeže Františka.

Zármutek nad úmrtím královny vyjádřil i turecký prezident Recep Tayyip Erdogan či zástupci Pákistánu a afrických zemí. Brazílie vyhlásí kvůli úmrtí britské královny Alžběty II. tři dny státního smutku. Podle agentury AFP však královna neměla k této jihoamerické zemi hlubší vztah.

S odchodem britské královny Alžběty II. skončila jedna velkolepá epocha dějin, uvedl český prezident Miloš Zeman. Upřímnou soustrast královské rodině vyjádřil také český premiér Petr Fiala.

Hlavní milníky ze života královny Alžběty II. 21. dubna 1926 - Narozena v Londýně. 12. prosince 1936 - Stala se následnicí trůnu po nečekané abdikaci krále Edwarda VIII. kvůli rozhodnutí oženit se s rozvedenou ženou. Na trůn nastupuje Alžbětin otec jako Jiří VI. 20. listopadu 1947 - Provdala se za vzdáleného bratrance Philipa Mountbattena, poručíka námořnictva původem z Řecka. 14. listopadu 1948 - Narodil se jí první syn Charles. Královský pár měl později ještě tři další děti: Annu, Andrewa a Edwarda. 6. února 1952 - Ve věku 25 let nastoupila na trůn po smrti svého otce Jiřího VI., který zemřel na rakovinu plic ve věku 56 let. Její korunovace ve Westminsterském opatství se uskutečnila 2. června 1953. 1982 - Poprvé za 450 let se britský panovník, hlava anglikánské církve, setkává s hlavou římskokatolické církve, papežem Janem Pavlem II. Královna též vzdala poctu britským silám v kontroverzním vánočním poselství po válce Británie s Argentinou o Falklandy. 1992 - Podle královny "annus horribilis". Tři z jejích dětí opustily své protějšky a hrad Windsor zachvátil ničivý požár. 1994 - Historická návštěva královny Alžběty II. v Rusku. 27. - 29. března 1996 - Třídenní státní návštěva Alžbety II. v ČR, historicky první oficiální návštěva britského panovníka v českých zemích. 31. srpna 1997 - Královna byla kritizována za svou zdrženlivou reakci, v rozporu s emocemi národa, po smrti oblíbené princezny Diany. 6. února 2002 - Zlaté jubileum. Devátého února umírá sestra Alžběty II., princezna Margaret, ve věku 71 let, 30. března umírá královna Alžběta, královna matka. 6. února 2012 - Diamantové jubileum. Královna zahajuje letní olympijské hry. 9. září 2015 - Stala se nejdéle vládnoucím panovníkem na britském trůnu v dějinách. 9. dubna 2021 - Ve věku 99 let zemřel její milovaný choť, princ Philip. 6. února 2022 - Dosáhla platinového jubilea (70 let na trůnu). 2. června 2022 - Slavnostní vojenský průvod v centru Londýna zahájil čtyřdenní oslavy 70. výročí vlády britské královny Alžběty II. 6. září 2022 - Sedmačtyřicetiletá bývalá ministryně zahraničí Liz Trussová se stala britskou premiérkou. Královna Alžběta II. ji do funkce jmenovala na skotském zámku Balmoral, kde zhruba o hodinu dříve přijala rezignaci Borise Johnsona. Po Margaret Thatcherové a Therese Mayové je Elizabeth Trussová třetí ženou v čele britské vlády a 15. ministerským předsedou za dobu vlády Alžběty II. 7. září 2022 - Britská královna Alžběta II. odložila schůzku se svými poradci z takzvané královské rady, protože lékaři jí doporučili odpočinek. 8. září 2022 - Britská královna Alžběta II. zemřela ve věku 96 let. Šlo o nejdéle vládnoucí panovnici v britských dějinách. Novým britským králem se stal nejstarší syn Alžběty II., princ Charles. - Již před úmrtím lékaři oznámili, že její zdravotní stav je znepokojivý. Za královnou se sjíždějí členové královské rodiny.