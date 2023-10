Zemřel vojenský pilot Oldřich Pelčák, Remkův náhradník při letu do vesmíru

Zemřel vojenský pilot Oldřich Pelčák (na snímku z 8. prosince 2016), uvedl Vojenský historický ústav. Byl náhradníkem Vladimíra Remka, který se v roce 1978 vydal do vesmíru

Zemřel vojenský pilot Oldřich Pelčák (na snímku z 8. prosince 2016), uvedl Vojenský historický ústav. Byl náhradníkem Vladimíra Remka, který se v roce 1978 vydal do vesmíru ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Zemřel vojenský pilot Oldřich Pelčák, bylo mu 79 let. Informaci o jeho úmrtí dnes zveřejnil na facebooku Vojenský historický ústav a sdíleli ji i další spolky a lidé zabývající se letectvím a kosmonautikou. Pelčák ve druhé polovině 70. let jako jeden ze dvou Čechoslováků absolvoval náročný výcvik v Hvězdném městečku nedaleko Moskvy. Na palubu kosmické lodi Sojuz 28 však nakonec nastoupil Vladimír Remek, který v březnu 1978 strávil téměř osm dní na oběžné dráze.

Pelčák se narodil 2. listopadu 1943 ve Zlíně. V roce 1976 byl společně s Remkem zařazen do předběžného výběru kosmonautů programu Interkosmos a odjeli do Hvězdného městečka, kde spolu s ostatními kandidáty z Polska a tehdejší Německé demokratické republiky (NDR) absolvovali výcvik pro přípravu kosmonautů. "Dva dny před startem kosmické lodi, který se uskutečnil 2. března 1978, se Oldřich dozvěděl výsledek rozhodnutí československé komise, že do kosmu poletí Vladimír Remek," připomíná na webu osud kosmonauta-náhradníka organizace Paměť národa.

Toho, že se nakonec do vesmíru nepodíval, Pelčák příliš veřejně nelitoval a svůj osud nesl velkoryse - podle jeho slov zkrátka přišel rozkaz, který bylo nutné splnit. Po návratu do Československa se objevil po boku Remka a stranického vedení při prvomájovém průvodu a pak se vrátil k létání. Jako letec s výcvikem v prestižní akademii v Moninu u Moskvy zastával různé velitelské funkce, později se stal zkušebním pilotem. Po listopadu 1989 patřil mezi piloty, kteří předváděli své umění i na Západě.

K létání se Pelčák dostal v kunovickém aeroklubu a později absolvoval leteckou akademii v Košicích. Na mnoha typech letadel, od stíhacích po transportní, nalétal na 3500 hodin, než v roce 1999 odešel do penze a věnoval se propagaci kosmonautiky.