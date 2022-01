Zemřel spisovatel, autor televizních i rozhlasových her Roman Ráž

Praha - Po dlouhé nemoci dnes zemřel spisovatel, scenárista, dramaturg, autor televizních i rozhlasových her a seriálů Roman Ráž, bylo mu 86 let. ČTK to sdělilo České centrum Mezinárodního PEN klubu, kterého o úmrtí informovala Rážova manželka.

Roman Ráž se narodil v roce 1935 v Praze. Vystudoval estetiku a filmovou vědu, pracoval v brněnském studiu Československé televize. Jako signatář výzvy 2000 slov byl ale z televize po nástupu normalizace propuštěn a stal se autorem na volné noze. S Československou televizí i rozhlasem začal znovu spolupracovat poté, co se v 70. letech přestěhoval do Prahy.

Novely, povídky, básně i fejetony začal Ráž publikovat v 60. letech. Podle informací na webu českého PEN klubu debutoval povídkami Jediná noc, následovaly psychologické laděné příběhy Učitel ptačího zpěvu, Jednou se ohlédneš a Kdo umlčel Matyáše. Román Prodavač humoru inspiroval režiséra Jiřího Krejčíka k natočení stejnojmenného filmu o strastech estrádního náboráře Jožina Petránka.

Román Bludné kameny líčí osudy tří bratrů z chalupy na Českomoravské vrchovině, kniha Vrabčí hnízdo vychází z prostředí filmových a televizních studií, které Ráž znal. Narcisový dům o životě dvou generací v jednom domě se stal předlohou televiznímu zpracování. Tragikomický román o nevěře Flagranti z roku 1989 byl zfilmovaný o čtyři roky později. Posledním rozsáhlým literárním projektem Romana Ráže byla historická freska Lázeňské dobrodružství, Lázeňské naděje a Lázeňské ozvěny, která se na pozadí příběhu jedné rodiny sleduje život v Československu během událostí 20. století.

Ráž je také autorem rozhlasových a televizních her, filmových a televizních námětů a scénářů. V roce 2016 získal Cenu Egona Ervína Kische za knihu Lázeňské naděje, čtyřikrát byl nominován na Státní cenu za literaturu.