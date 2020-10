Zemřel rocker Eddie Van Halen, bylo mu 65 let

Los Angeles - Ve věku 65 let v úterý zemřel na rakovinu rocker Eddie Van Halen, kytarista a spoluzakladatel úspěšné hardrockové skupiny Van Halen, která byla pojmenována po něm a jeho bratrovi bubeníkovi. O úmrtí holandsko-amerického hudebníka informoval na twitteru jeho syn.

"Nemohu uvěřit tomu, že to musím psát, ale můj otec Edward Lodewijk Van Halen dnes ráno prohrál svůj dlouhý a náročný boj s rakovinou," uvedl na twitteru Wolfgang Van Halen.

Van Halen se narodil v Amsterodamu v roce 1955, jeho rodina se přestěhovala do Pasadeny v Kalifornii v roce 1962. O deset let později založil kapelu. Svými originálními sóly Eddie Van Halen koncem 70. let zpopularizoval styl kalifornských párty kapel a zasloužil se o vyřazení disco hudby z hitparád koncem 70. let, a to jak debutovým albem a poté další úspěšnou deskou 1984, která obsahuje hity jako jsou Jump, Panama či Hot for Teacher.

Zvláštností Van Halena podle AP bylo, že dokázal hrát skoro na každý nástroj, ale neuměl číst noty. Studoval hru na klasické piano a také vytvořil jedny z nejvýraznějších kytarových riffů v rockové historii. Byl to nizozemský imigrant, který byl považován za jednoho z největších amerických kytaristů své generace.

Členové kapely Van Halen - bratři Eddie a Alex; zpěvák David Lee Roth a baskytarista Michael Anthony - se dali dohromady v Pasadeně. Byli členy konkurenčních středoškolských kapel a poté společně navštěvovali Pasadena City College. Spojili se a vytvořili skupinu Mammoth, název kapely ale změnili na Van Halen poté, co zjistili, že existuje další skupina s názvem Mammoth.

Jejich album Van Halen z roku 1978 obsahovalo hity Runnin’ With the Devil a Eruption, v němž Van Halen předvedl působivé bezmála dvouminutové kytarové sólo, dále pak písně You Really Got Me či Ain’t Talkin’ Bout Love.

Van Halen se řadí ke 20 nejprodávanějším umělcům všech dob, v roce 2007 byla kapela uvedena do rokenrolové síně slávy, zatímco hudební časopis Rolling Stone umístil Eddieho Van Halena na osmou příčku stovky nejlepších kytaristů světa.