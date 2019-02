Praha - Ve věku 88 let zemřel v úterý večer režisér Václav Vorlíček. ČTK to řekl režisér Zdeněk Zelenka. Tvůrce oblíbené pohádky Tři oříšky pro Popelku, seriálu Arabela či komedie Dívka na koštěti zemřel v nemocnici Pod Petřínem. V roce 2017 získal na filmovém festivalu v Karlových Varech cenu za umělecký přínos české kinematografii. Scenáristicky se na většině jeho děl podílel Miloš Macourek. Vorlíček byl profesionál, uměl bavit diváky i sebe, míní kolegové.

"Václav Vorlíček zemřel včera v nemocnici pod Petřínem. Je to pro mě smutná zpráva. Vorlíček seděl v přijímací komisi na FAMU, když já jsem se hlásil. Přijímal mě, když mi bylo dvacet, dneska je mi 65," řekl ČTK Zelenka. Po FAMU Vorlíček se Zelenkou pět let vedli ročník. "Stali jsme se přáteli, protože nás spojovalo mnohé. Jednak smysl pro humor, pak obliba v dobrém víně a hlavně jsme oba měli rádi komedie," vzpomíná Zelenka.

"Byl pro mě mistr komedie a člověk, který v české kinematografii zanechal nesmazatelnou stopu a šířil svými filmy dobrou pověst Československa a České republiky po celém světě. Jeho filmy byly jako jedny z mála exportovatelné a jsou pořád živé," dodal. Zelenka o Vorlíčkovi natočil dokumentární film, který se jmenuje Václav Vorlíček král komedií a pohádek.

Vorlíček se narodil 3. června 1930. Již v 17 letech měl jasnou představu o tom, že chce být režisérem. Když ho poprvé nevzali na FAMU, šel rovnou na Barrandov a dostal se do štábu režiséra Martina Friče. Po roce už Vorlíčka na FAMU přijali, školu absolvoval v roce 1956. Na Barrandov se pak vrátil a zaměstnán tam byl až do roku 1992. Jako samostatný režisér debutoval v roce 1960 snímkem pro děti Případ Lupínek.

Do širokého povědomí Vorlíček vstoupil parodií na komiksové seriály Kdo chce zabít Jessii?, kde s filmem propojil typické kresby Káji Saudka. Na tomto filmu začala také spolupráce dvojice Václav Vorlíček - Miloš Macourek. K jejich nejslavnějším filmům patří Pane, vy jste vdova!, Dívka na koštěti, Což takhle dát si špenát či Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko. Vrcholem jejich televizní tvorby se staly i ve světě úspěšné pohádkové seriály Arabela a Arabela se vrací. Populární byly také sci-fi seriály Létající Čestmír a Křeček v noční košili.

K Vorlíčkovi neodmyslitelně patří pohádky. Tou ve světě neslavnější a autorovi nejmilejší jsou Tři oříšky pro Popelku. Diváci si oblíbili i Prince a Večernici, Kouzelný měšec, Jezerní královnu, Jak se budí princezny či Krále sokolů.

Vorlíčkovy filmy jsou charakteristické nezaměnitelným a často hodně černým humorem. Na druhou stranu ale Vorlíček dokázal být velmi poetický ve svých slavných pohádkových příbězích.

Diváci mohli Vorlíčka vidět na mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech v roce 2017, kde osobně uvedl v tamním Městském divadle více než 50 let starou komedii "Kdo chce zabít Jessii? a obdržel cenu. Zaplněné divadlo ho odměnilo za jeho práci několikaminutovým potleskem vestoje. "Musím přiznat, že při práci na všech filmech jsem se výborně bavil," řekl tehdy publiku.

Profesionál, který dokonale uměl vytěžit komediální látku, chtěl bavit své publikum i sebe a autor filmů, které nestárnou ani po desítkách let byl podle svých kolegů a spolupracovníků režisér Václav Vorlíček. Autor mnoha oblíbených pohádek a komedií zemřel v úterý v 88 letech. "Myslím, že kdyby se se svými schopnostmi narodil v Hollywoodu, tak ho zná celá zeměkoule," řekl ČTK režisér Zdeněk Zelenka.

Žánr, ve kterém ho zná dětské i dospělé publikum, podle něj Vorlíček dokázal mistrovsky. "Jsou to vzorové komedie, matematicky přesně vystavěné. Nesmírně jsem si ho vážil," řekl Zelenka, který s Vorlíčkem mimo jiné učil na pražské FAMU a jeho starší kolega ho jako člen komise do školy kdysi přijímal.

"Filmový svět truchlí a my s ním. V požehnaném věku 88 let zemřel režisér Václav Vorlíček. Zůstává po něm zástup filmových a pohádkových postav, filmů a situací, kterým se nepřestaneme smát. Zavři oči brouku, vzpomínáte? A vy, pane režisére, odpočívejte v pokoji," uvedlo na twitteru ministerstvo kultury s odkazem na film Pane, vy jste vdova.

Režisérka Alice Nellis čeká, že odchod někoho, kdo dokázal pobavit tolik dětí i dospělých, "proběhne" celým národem. "Tolik generací vyrůstalo na jeho filmech a doteď se jim dokážou lidí smát... A ten smích je něco, co v dnešní době všichni hrozně potřebujeme," řekla ČTK. "Vážil jsem si ho za to, že rozvíjel českou komedii, dělal filmy pro lidi, které byly zábavné, a přitom ne hloupé. To považuju za velkou dovednost, protože sami dnes vidíme, jak právě v české kinematografii takové filmy lidem chybějí a jak naopak ty Vorlíčkovy stále baví i nové generace," řekl filmař Fero Fenič.

K Vorlíčkovi patří pohádky, tou ve světě neslavnější a autorovi nejmilejší jsou Tři oříšky pro Popelku. Film dokonce patří mezi ty, které Národní filmový archiv vybral mezi snímky, které jako první digitálně restauroval.

"Nejen filmoví režiséři zacházejí s pamětí volně podle toho, oč si zrovna situace říká. Když jsme začínali pracovat na digitálním restaurování Tří oříšků pro Popelku, pozvali jsme Václava Vorlíčka na projekci, abychom získali i jeho osobní svědectví o vzniku tohoto filmu," vzpomíná na Vorlíčka ředitel NFA Michal Bregant. Vorlíček byl podle něj rád, že se jeho pohádka vrátí na plátna kin a byl velice vstřícný. "Ale když se ho kdosi ptal, zda ho při kompozici některých scén inspirovala barevnost a nálada Breughelových obrazů, odpověděl slušně, ale rázně: Prosím vás, kdo by si to po těch letech pamatoval?," uvedl Bregant.

Při obnovené premiéře v Norsku, kde je Popelka velmi populární, bavil historkami sestavenými umně a spolehlivě, takže publikum se vděčně bavilo, aniž by kdo zkoumal míru autenticity. "Vorlíček byl profesionál, který se orientoval podle žánru a zvlášť když měl k dispozici komediální látku, dokázal z ní vytěžit maximum. Jeho historky byly mimo dobro a zlo, chtěl bavit své publikum i sebe," řekl ředitel.

Obrovským vkladem do života bylo setkání s Vorlíčkem třeba pro zpěvačku Petru Černockou, kterou režisér v roce 1971 obsadil do hlavní role ve filmu Dívka na koštěti. "Vklad do mého života, ačkoli jsme si to ani on, ani já tehdy neuvědomovali, byl obrovský, já jsem do smrti smrťoucí Saxana a za jeho film mě mají rádi jak dospělí, tak děti," řekla Černocká ČTK. "Znali jsme se skoro 50 let. V roce 1970 mi Václav nabídl roli v komedii Dívka na koštěti a od té doby jsme spolu dělali mnohokrát. Jeho filmy s námi zůstanou napořád a nikdy diváky neomrzí," řekl ČTK Jan Hrušínský, který byl v Dívce na koštěti Černocké partnerem.

"Václav byl vstřícný nejen ke mně, ale ke všem kolegům z branže. Vyrostli jsme na jeho filmech, ve kterých přišel s novými trikovými kouzly. V době, kdy neměl k dispozici dnešní techniku, přicházel s novátorskými věcmi, byl to moderní režisér," řekl ČTK režisér Filip Renč, který loni uvedl premiéru muzikálové podoby filmu Tři oříšky pro Popelku. "Dočkal se ovací ve stoje. Nebyl už na tom zdravotně dobře, všichni jsme cítili, že je to možná poslední aplaus před velkým publikem," uvedl.

Vorlíčka připomínají i německé weby

Úmrtí Vorlíčka si dnes všímá řada německých zpravodajských webů, které ho připomínají především jako režiséra kultovní pohádky Tři oříšky pro Popelku. Ta je dodnes pro řadu Němců neodmyslitelnou součástí vánočních svátků.

"Vorlíček patřil k nejdůležitějším režisérům dětských a pohádkových filmů v Československu a později i v Česku. V roce 1973 se mu se Třemi oříšky pro Popelku podařil průlom také ve východním a západním Německu," konstatuje server veřejnoprávní televize ARD.

Web magazínu Die Zeit zase Vorlíčka označuje za průkopníka českého pohádkového filmu. Pohádku Tři oříšky pro Popelku pak vnímá jako vánoční klasiku. Die Zeit i další weby ve svém zpravodajství hojně využívají zprávu agentury DPA.

Ta připomíná, že Vorlíček vystudoval FAMU a první film natočil v roce 1960. Z další režisérovy tvorby vyzdvihuje filmy Princ a Večernice a Jak se budí princezny. Nezapomíná ani zmínit to, že v roce 2017 získal na filmovém festivalu v Karlových Varech cenu za umělecký přínos české kinematografii.

O Vorlíčkově úmrtí informují třeba také servery televize n-tv, novin Die Welt nebo listu Süddeutsche Zeitung.