Zemřel poslední čs. bojovník od Tobruku Wellemin

Praha - Ve věku 97 let dnes zemřel válečný veterán Viktor Wellemin. Byl posledním československým účastníkem bojů z druhé světové války u severoafrického Tobruku, zúčastnil se také bojů u Dunkerque. Na twitteru o tom informoval ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Jeho úmrtí potvrdili i zástupci Leteckého klubu generála Janouška, podle kterých se pohřeb uskuteční v pátek ve 13:00 na židovském hřbitově v Praze.

Podle webu ministerstva obrany se Wellemin narodil 24. března 1923 v Praze v židovské rodině. Měsíc poté, co Němci vyhlásili protektorát, odešel tehdy sedmnáctiletý Viktor se svým o čtyři roky starším bratrem Adolfem do emigrace. Dostal se až do Palestiny a v červenci 1942 oba bratři vstoupili do formující se československé jednotky na Blízkém východě.

Jeho prvním bojovým nasazením byla obrana Haify, poté pod velením generála Karla Klapálka bojoval u Tobruku. Po přesunu do Velké Británie absolvoval výcvik u motorizované jednotky ve Skotsku a zúčastnil se bojových operací u Dunkerque, kde byl těžce raněn do levé ruky. V říjnu 1945 se vrátil do osvobozeného Československa, kde zjistil, že jeho rodina byla nacisty vyvražděna. Jako západní voják byl následně z armády propuštěn.

Za své zásluhy obdržel řadu vyznamenání včetně medaile Za chrabrost, vojenské medaile VB-SV a britského vyznamenání Africa Star. V roce 2015 obdržel Záslužný kříž ministra obrany ČR III. stupně a v roce 2017 Záslužný kříž ministra obrany ČR II. stupně. V roce 2015 se stal laureátem Ceny Paměti národa.

Úmrtí válečného hrdiny potvrdili i zástupci Leteckého klubu generála Janouška. "Pro Letecký klub generála Janouška je to velká ztráta, protože Viktor byl pro nás vzorem svou laskavostí, skromností, životním optimismem a energií, kterou nás dokázal vždy povzbudit," uvedli za letecký klub Jaroslav Klacek a Pavel Rákosník. Poznamenali, že při pravidelném měsíčním setkávání členů klubu Wellemin "rád pro dobrou náladu zahrál na harmoniku a ochutnal i skvělou whisky".