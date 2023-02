Zemřel popový skladatel Burt Bacharach, držiteli Oscarů i cen Grammy bylo 94 let

Los Angeles - Ve věku 94 let zemřel americký popový skladatel Burt Bacharach, který psal hity pro Arethu Franklinovou nebo Toma Jonese. Informovala o tom s odvoláním na jeho asistentku agentura AP. Mezi nejznámější skladby zesnulého umělce patří I Say a Little Prayer nebo Raindrops Keep Fallin' on my Head z oscarového filmu Butch Cassidy a Sundance Kid. Kromě tří cen americké filmové akademie měl Bacharach na kontě také řadu dalších trofejí včetně osmi ocenění Grammy.

"Jedinečně nadaný a populární" autor, jak jej označila AP, se narodil 12. května 1928 v Kansas City. Publicistka Tina Brausamová dnes uvedla, že ve středu zemřel přirozenou smrtí ve svém domě v Los Angeles.

Během své dlouhé kariéry spolupracoval především s textařem Halem Davidem, mezi zpěváky byla jeho oblíbenkyní Dionne Warwicková, která v roce 1964 zpracovala jeho píseň Walk On By. Pro Toma Jonese napsal hit What's New, Pussycat?, spolupracoval také s Dusty Springfield nebo The Carpenters. Aktivní zůstával i ve vysokém věku, když jako osmdesátník vystoupil na festivalu Glastonbury a podílel na soundtracku k filmu Po.

Podle AP se s Bacharachem může z posledních dekád měřit jen hrstka autorů, pokud jde o schopnost tvořit "okamžitě chytlavé" písně, které zůstávají populární dlouho po napsání. Na předních příčkách hitparád se jeho díla s nezapomenutelnými melodiemi a "osobitými aranžemi" umísťovala od 50. let až do začátku 21. století.

Bacharach se jako dítě s rodiči přestěhoval do New Yorku, kde jako teenager nasával hudbu v klubech, kam s falešným průkazem chodil na jazzové hvězdy Dizzyho Gillespieho či Charlieho Parkera. Později studoval hudbu na několika školách v Kanadě i Spojených státech, mezi jeho učitele patřil francouzský židovský uprchlík před nacismem Darius Milhaud či český skladatel Bohuslav Martinů.