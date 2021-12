Praha - Zemřel kytarista a skladatel Luboš Andršt, bylo mu 73 let. Informace z facebooku zpěváka a skladatele Michala Prokopa ČTK potvrdil hudební producent David Gaydečka. Andršt hrál s Michalem Prokopem v kapele Framus Five, působil v jazzové formaci Jiří Stivín & co. Dvakrát si zahrál s legendárním B. B. Kingem.

"V noci na dnešek zemřel můj nejstarší spoluhráč, úžasný muzikant a spolužák v rockové škole, jak vždycky říkával, Luboš Andršt. Budeme na něj zítra (v úterý) vzpomínat v Lucerně. Spolu s námi i jeho bratranec Petr Janda. RIP kamaráde!" napsal Prokop na facebooku. Ve Velkém sále pražské Lucerny je na úterý naplánovaný Prokopův vánoční koncert se skupinou Framus Five.

Jméno Andršta, který se narodil 26. července 1948 v Praze, je neodmyslitelně spojeno s českým blues. Muzikant, v jehož tvorbě je možné najít i vlivy etnické, klasické či rockové hudby, stál v roce 1996 u zrodu úspěšného šumperského festivalu Blues Alive. Během let spolupracoval Andršt vedle Prokopa a Stivína také s Emilem Viklickým, Mariánem Vargou, Peterem Lipou nebo Martinem Kratochvílem v jeho sestavě Jazz Q.

Andršt hrál například na Prokopově albu Město ER, s Jazz Q nahrál desku Pozorovatelna. Počátkem roku 1973 založil vlastní bluesrockovou skupinu Energit, později vystupoval pod hlavičkou Luboš Andršt Blues Band či Luboš Andršt Group. K albům, která vydal pod svým jménem, patří například Capricornus a Imprints.

Počátkem 90. let vedl Andršt doprovodnou skupinu Marty Kubišové. V loňském roce vyšla Andrštova vzpomínková kniha Ještě hraju vestoje, na které pracoval s hudebním publicistou a dramaturgem Blues Alive Ondřejem Bezrem.