Štrasburk - Ve věku 87 let zemřel v noci na dnešek francouzský kreslíř, grafik a karikaturista Tomi Ungerer, jeden z nejvýraznějších autorů a ilustrátorů nejen dětských knih druhé poloviny 20. století. O jeho smrti s odvoláním na rodinu informovala agentura AFP.

Ungerer se narodil a dlouhá léta tvořil v alsaském Štrasburku, kde je od roku 2007 přístupné i jeho muzeum. Zemřel v domě své dcery v irském Corku. Irsko se stalo jeho druhou vlastí, žil v něm od roku 1976.

Ungerer byl autorem více než 140 knih pro dospělé i pro děti a na mnoha dalších se podílel jako ilustrátor. Za ty dětské v roce 1998 získal Cenu Hanse Christiana Andersena za celoživotní dílo. K nejslavnějším patří například Moon Man (Měsíčňan) z roku 1966, podle nějž v roce 2012 vznikl stejnojmenný animovaný film.

Koncem 50. let se Ungerer usadil v New Yorku, kde vytvořil řadu dětských knih pro nakladatelství Harper a pracoval i jako kreslíř a karikaturista pro tištěná média, mimo jiné pro deník The New York Times či časopisy Esquire, Life či Harper´s Bazaar. Začátkem 70. let se začal věnovat knihám pro dospělé, v nichž se zaměřil i na kontroverzní erotická témata či politickou satiru.