Zemřel král brazilského popu Gilberto, tvůrce bossa novy

Rio de Janeiro - Zpěvák, kytarista a skladatel Joao Gilberto, označovaný za krále či Mozarta brazilského popu a jednoho z otců jazzového stylu bossa nova, zemřel v sobotu ve věku 88 let. Oznámil to jeho syn Joao Marcelo.

"Můj otec zemřel. Ušlechtile bojoval, snažil se zachovat svou důstojnost, přestože ztrácel svou samostatnost," napsal na facebooku. Neupřesnil příčinu smrti hudební legendy, která dožila finančně zruinovaná a osamělá v Riu.

Gilberto se těšil pověsti poněkud zvláštního, extravagantního, leč zázračného umělce. Na sklonku 50. let minulého století z rytmů samby vyšlechtil styl bossa nova, více uzpůsobený městskému vkusu, podobně jako Elvis Presley pozměnil rhythm and blues, napsal list The Irish Times.

Světový věhlas mu zajistila píseň Girl from Ipanema (Garota de Ipanema v původní portugalské verzi), která stále okouzluje měkkými tóny, melancholií a vzletnou poezií a i po více než půl století zůstává poctou Riu de Janeiro a jeho krásným dívkám.

"Joao změnil světovou hudbu jednou provždy. Byl hlavním hlasem brazilské hudby, ve světě nejznámější. Je to nenahraditelná ztráta," zareagovala na zprávu o úmrtí brazilská zpěvačka Gal Costaová. "Byl to první zpěvák, přinejmenším v Brazílii, který předvedl, že nepotřebujete mít silný hlas. Šeptal a doprovázel se na kytaru," dodala.

Zpěvačka Daniela Mercuryová nazvala Gilberta "géniem, který udělal revoluci v brazilském popu: naučil nás, jak zpívat nejkrásnějším způsobem na světě".

Gilberto byl třikrát ženat a přežily jej tři děti, syn Joao Marcelo a dcery Luiza a Bebel, která je také zpěvačkou. Na koncertu naposledy vystoupil v roce 2008. V posledních letech neopouštěl svůj byt, který se také stal předmětem hořkého rodinného sporu mezi jeho potomky a poslední partnerkou.