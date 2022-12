Praha - Ve věku 90 let dnes nad ránem zemřel herec Ladislav Trojan. Na facebooku to dnes oznámili synové - režisér a producent Ondřej Trojan a herec Ivan Trojan. Ladislav Trojan se do povědomí televizních diváků zapsal například rolí v seriálu Tři chlapi v chalupě.

"Dnes nad ránem zemřel náš milý táta, herec Ladislav Trojan. Odešel ve spánku, v klidu a míru. Úsměv měl na tváři do poslední chvíle. Ondřej a Ivan," napsali synové na sociální síti.