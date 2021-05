Zemřel herec Grodin, který hrál ve filmu Beethoven

Ilustrační foto - Ve věku 86 let zemřel americký herec Charles Grodin (na snímku z roku 1994), který hrál například ve filmech Beethoven nebo Půlnoční běh.

Ilustrační foto - Ve věku 86 let zemřel americký herec Charles Grodin (na snímku z roku 1994), který hrál například ve filmech Beethoven nebo Půlnoční běh. ČTK/AP/Marty Lederhandler

Washington - Ve věku 86 let zemřel americký herec Charles Grodin, který hrál například ve filmech Beethoven nebo Půlnoční běh. Grodin zemřel v úterý ve svém domě v americkém státě Connecticut, uvedl list The New York Times s odvoláním na hercova syna. Příčinou smrti byla rakovina kostní dřeně.

Komediální role Charlese Grodina rozesmívaly filmové diváky desítky let, podotkl server BBC News. Herec byl podle britského zpravodajského webu znám svým suchým humorem a patřil mezi známé tváře hollywoodských komedií.

Grodin se zkraje své herecké kariéry věnoval divadlu, na filmovém plátně se poprvé objevil v malé roli ve slavném hororu Romana Polanského Rosemary má děťátko.

V 70. letech se jeho kariéra rozvinula v komediálních rolích, jednu z hlavních rolí hrál například ve snímku Dobyvatel srdcí. Mezi jeho nejznámější pak patří postava mafiánského účetního ve filmu Půlnoční běh, kde účinkoval společně s Robertem De Nirem, anebo role otce v rodině, která se ujme štěněte bernardýna v komedii Beethoven.