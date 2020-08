Zemřel herec Chadwick Boseman, známý z filmu Black Panther

Los Angeles - Americký herec Chadwick Boseman, známý například z filmu Black Panther, zemřel ve věku 43 let po čtyřletém boji s rakovinou, oznámila dnes agentura AP s odvoláním na hercova agenta.

Boseman hrál i v televizních seriálech jako Kriminálka New York, Anatomie lži či Odložené případy. Ve filmu Get On Up - Příběh Jamese Browna ztvárnil hlavního hrdinu, zpěváka a hudebního skladatele Jamese Browna. Pro studio Marvel ztělesnil černošského superhrdinu ve filmu Black Panther, který během necelého měsíce po uvedení do kin utržil více než miliardu dolarů.

Boseman zemřel ve svém domu v oblasti Los Angeles, obklopen manželkou a svou rodinou, uvedla publicistka Nicki Fioravanteová. Podle prohlášení rodiny lékaři zjistili u herce rakovinu tlustého střeva před čtyřmi lety a Chadwick se projevil jako opravdový bojovník: natáčel i během nesčetných operací a chemoterapie.

Boseman o své nemoci veřejně nemluvil, dodala AP.