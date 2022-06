Zemřel herec a dabér Dalimil Klapka

Praha - Ve věku 89 let dnes zemřel herec Dalimil Klapka. Napsal to deník Blesk, na facebooku to uvedl jeho syn Jan Klapka a ČTK to s odkazem na rodinnou přítelkyni potvrdila Lucie Lukešová z Divadla Na Fidlovačce. Zatímco ve filmu dostával Klapka spíše menší role, výrazněji se prosadil v dabingu, kde namluvil například postavu inspektora Columba, dědu Abrahama Simpsona ze stejnojmenného animovaného seriálu a desítky dalších postav.

Klapka se narodil v Praze, kde také vystudoval Jiráskovo pedagogické gymnázium. V roce 1953 byl přijat na DAMU, kterou úspěšně absolvoval. Jeho herecká kariéra byla spjata zejména s dnešním Švandovým divadle v Praze, kde působil 33 let. Téměř dvacet let vyučoval herectví na konzervatoři.

Klapka se objevil v převážně menších rolích ve filmech a seriálech, nejvíc ho ale proslavil jeho hlas. Jeho nejznámější rolí bylo dabování amerického herce Petera Falka v úspěšném detektivním seriálu Columbo.