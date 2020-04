Zemřel dlouholetý člen skupiny Spirituál kvintet Dušan Vančura

Praha - Ve věku 82 let dnes náhle zemřel zpěvák a kontrabasista Dušan Vančura, dlouholetý člen nejstarší československé folkové skupiny Spirituál kvintet. Vančura zemřel v jižních Čechách, kde žil na Třeboňsku. Série již dříve naplánovaných rozlučkových koncertů naplánovaných na září se přesto uskuteční. ČTK to sdělil vedoucí skupiny a její zakládající člen Jiří Tichota.

"Je to velmi zlá zpráva, a to nejen profesně, ale i lidsky. My se s Dušanem známe od mládí, i když do skupiny přišel devět let po zahájení její činnosti, tak souběžně skoro od počátku zkoušel dělat něco podobného. Bylo velkým štěstím pro Spirituál kvintet, že jsme se nakonec sešli v jedné kapele. A myslím, že to, co Spirituál kvintet celou tu dobu znamenal, je spojeno s Dušanem, který se na všem podílel jako výborný autor," řekl Tichota.

Kapelník Spirituálu připomněl, že v těchto dnech vychází knížka k 60. výročí činnosti kapely. "Dušan už ji bohužel neuvidí, i když do ní napsal moc krásné pasáže o putování po Americe a podobně. On měl velký literární talent a byl výtečným textařem," uvedl.

Spirituál kvintet zahájil 1. března sérii čtrnácti koncertů v Lucerně na rozloučení se svou šedesátiletou hudební kariérou. Stihl však do vyhlášení nouzového stavu odehrát pouze dva. Skupina měla naposledy zahrát 26. dubna. Vzhledem k tomu, že jedno vystoupení ještě přibylo, zbývá jí ještě od 1. září absolvovat celkem 13 koncertů. Nové datum posledního vystoupení v její historii je 16. září. "Koncerty už budou také vzpomínkou na Dušana, to mě opravdu nikdy nenapadlo," konstatoval Tichota.

Kontrabasista, textař, hudební aranžér a překladatel Dušan Vančura se narodil 9. prosince 1937 v Užhorodu. Jako inženýr elektrotechnik 25 let pracoval ve výzkumu počítačů. V letech 1955 až 1982 byl členem Vysokoškolského uměleckého souboru (VUS). Od roku 1964 spolupracoval se skupinou Spirituál kvintet, krátce také působil ve skupině Brontosauři. Později obnovil svůj vokální soubor Antikvartet. Dva Vančurovy texty Lítáte v tom a Rozpomínání zhudebnil Jiří Pavlica a s Hradišťanem je nahrál na album Vteřiny křehké.