Zemřel bývalý lidovecký poslanec a ministr pro místní rozvoj Tomáš Kvapil

Ilustrační foto - Ve věku 66 let zemřel 28. listopadu 2022 někdejší lidovecký poslanec a ministr pro místní rozvoj Tomáš Kvapil (na snímku z 27. června 2006). Informoval o tom předseda KDU-ČSL a vicepremiér Marian Jurečka. ČTK/Volfík René

Praha - Ve věku 66 let dnes zemřel někdejší lidovecký poslanec Tomáš Kvapil. Na twitteru o tom informoval předseda KDU-ČSL a vicepremiér Marian Jurečka. Kvapil byl druhým ministrem pro místní rozvoj poté, co byla funkce zřízena. Vedle celostátní politiky byl také osm let zastupitelem v Olomouci.

Jurečka označil Kvapila za skvělého člověka, manžela, tátu a politika, který kladl důraz na rodinnou politiku a regionální rozvoj. "Musím říci, že to byl Tomáš, který mě a další mladé pozval k aktivnímu zapojení do politiky," napsal Jurečka. Kvapil podle něj velmi dobře zastupoval Olomoucký kraj, za který je nyní poslancem Jurečka.

Kvapil byl od roku 1990 členem KDU-ČSL a čtyři roky působil jako její místopředseda. V letech 1998 až 2010 byl poslancem, od roku 1997 do roku 1998 působil jako ministr pro místní rozvoj ve vládě Václava Klause. V 90. letech byl rovněž náměstkem ministrů hospodářství a pro místní rozvoj.

Závěr Kvapilova poslaneckého mandátu ovlivnila mozková příhoda ze začátku roku 2009, po které byl v umělém spánku. Zdravotní stav mu pak neumožnil opětovně kandidovat. "Poznal jsem osobně jeho i nejbližší rodinu, která s ním intenzivně prožívala nejen jeho práci v politice, ale také roky nemoci, která pro něj i nejbližší byla náročnou zkouškou," uvedl Jurečka.