Washington - Ve věku 90 let dnes zemřel americký "zapomenutý" astronaut Michael Collins. Podle agentury Reuters jeho rodina sdělila, že podlehl rakovině. Collins byl členem památné výpravy Apolla 11 v roce 1969, při níž Neil Armstrong jako první člověk vkročil na lunární povrch. Collins musel zůstat v modulu na oběžné dráze a počkat, až se Armstrong a Buzz Aldrin z "procházky" na Měsíci vrátí.

"V astronautovi Michaelu Collinsovi národ ztratil skutečného průkopníka a celoživotního obhájce průzkumu," uvedl úřadující ředitel amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) Steve Jurczyk. "Jako pilot velitelského modulu Apolla 11 - někteří ho nazvali nejosamělejším mužem v dějinách - zatímco se jeho kolegové poprvé procházeli po Měsíci, pomohl našemu národu dosáhnout určujícího milníku," dodal Jurczyk.

Hold vzdal svému zesnulému kolegovi i Aldrin. „Drahý Miku, ať jsi byl nebo budeš kdekoli, vždy budeš mít oheň, který nás odnese do nových výšin i do budoucnosti,“ napsal na twitteru nyní už poslední žijící člen mise Apolla 11. Neil Armstrong zemřel 25. srpna 2012.

Michael Collins podle Reuters na své druhy čekal osamocený ve velitelském modulu Apolla 11 přes 21 hodin. S letovou kontrolou v texaském Houstonu při tom pravidelně ztrácel spojení, pokaždé když se jeho loď při obletech dostala nad odvrácenou stranu Měsíce.

"Od Adama žádný člověk nepoznal takovou samotu jako Mike Collins," citoval Reuters ze záznamu v deníku mise Apolla 11, který odkazoval na biblickou postavu prvního člověka. Collins popsal své zkušenosti v autobiografické knize Carrying the Fire, ale publicitě se do značné míry vyhýbal.

"Vím, že bych byl lhář nebo blázen, kdybych řekl, že mám nejlepší ze tří sedadel Apolla 11, ale mohu popravdě a s vyrovnaností říci, že jsem s tím, které mám, naprosto spokojený," řekl ke své úloze v misi Collins podle poznámek, které NASA vydala v roce 2009.

Collins se narodil v Římě 31. října 1930 - ve stejném roce jako Armstrong i Aldrin. Byl synem generálmajora americké armády a stejně jako otec navštěvoval Vojenskou akademii USA ve West Pointu, na níž ukončil studia v roce 1952. Podobně jako mnozí z první generace amerických astronautů i Collins začínal jako zkušební pilot letectva.

V roce 1963 si ho NASA vybrala pro svůj program astronautů, který byl ještě v raném stadiu, ale rychle se rozvíjel v době vrcholící studené války. USA se tehdy snažily předstihnout Sovětský svaz a splnit slib pronesený v roce 1962 prezidentem Johnem Kennedym, že do konce desetiletí člověk přistane na Měsíci. Collins se poprvé dostal do vesmíru v červenci 1966 jako pilot lodi Gemini 10. Součástí programu této mise bylo spojení se dvěma cílovými aparáty Agena TV-10 a Agena TV-8 a také výstup Collinse do volného kosmického prostoru. Druhým a posledním Collinsovým vesmírným letem byla historická výprava Apollo 11.