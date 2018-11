Americký jazzový trumpetista Roy Hargrove, nositel dvou cen Grammy, zemřel v pátek ve věku 49 let na následky srdečního záchvatu.

New York - Americký jazzový trumpetista Roy Hargrove, nositel dvou cen Grammy, zemřel v pátek ve věku 49 let na následky srdečního záchvatu. Tisku to oznámil jeho manažer Larry Clothier. Záchvat souvisel s dlouholetými Hargrovovými problémy s ledvinami.

Legendární Hargrove netvořil jen jazzovou muziku, ale jeho hudební tvorba sahala přes pop až k rapu. Spolupracoval s mnoha slavnými hudebníky, například s Wyntonem Marsalisem nebo Herbiem Hancockem. Na svém kontě má také dvě ceny Grammy, první získal v roce 1998 se svou skupinou Crisol za album Habana, další pak v roce 2002 za album Directions in Music: Live at Massey Hall, záznam vystoupení s pianistou Herbie Hancockem a saxofonistou Michaelem Breckerem.

Rodáka z texaského města Waco objevil jazzový trumpetista Wynton Marsalis na vystoupení střední školy v Dallasu.

