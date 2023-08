Zemi živitelku navštívilo 111.886 lidí, počet pronajatých ploch stoupl

České Budějovice - Výstavu Země živitelka v Českých Budějovicích, která dnes skončila, navštívilo letos 111.886 lidí. Je to zhruba o 2600 méně než loni. Agrosalonu se od 24. do 29. srpna zúčastnilo přes 600 vystavovatelů, což je rekord. Vyplývá to z tiskové zprávy českobudějovického výstaviště. Počet ploch pronajatých odborným vystavovatelům stoupl meziročně o pětinu. Příjmy z výstavy budou v desítkách milionů korun. Víkendová bouře areál nepoškodila, řekl dnes ČTK předseda představenstva budějovického výstaviště Mojmír Severin.

"Letošní agrosalon Země živitelka naplnil naše očekávání. Z pohledu návštěvnosti je to přes 100.000 lidí, což jsme si vytkli jako metu. Všechno, co je nad touto magickou hranicí, je bonus. Pro nás je důležitá odezva vystavovatelů, kterých přijelo více než v minulém roce, a to hlavně těch odborných. A načerpali jsme od nich pozitivní zpětnou vazbu," řekl Severin. Země živitelka je nejnavštěvovanější zemědělská výstava v zemi.