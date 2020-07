Zeměmi nejvíce postiženými koronavirem zůstávají USA a Brazílie

Washington/Moskva/Madrid - Zeměmi nejvíce postiženými koronavirovou krizí, jak co do počtu infikovaných lidí, tak co do počtu úmrtí spojených s nemocí covid-19, zůstávají Spojené státy a Brazílie. Podle aktuálních dat americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) je od začátku pandemie ve světě evidováno 13,349.795 nakažených. Všech úmrtí souvisejících s koronavirovou infekcí JHU nyní registruje 579.335.

USA podle agentury Reuters za úterý zaregistrovaly svůj dosud druhý nejvyšší denní počet nově nakažených od začátku pandemie. Koronavirus se tam za 24 hodin prokázal u 65.682 osob a dalších 919 pacientů s covidem-19 zemřelo. Dosud rekordní denní přírůstky pozitivních testů na koronavirus u sebe během úterý zjistily nejlidnatější americké státy Kalifornie a Texas.

Podle JHU se ve Spojených státech s 328 miliony obyvatel od vypuknutí tamní epidemie infikovalo 3,431.744 lidí. Z nich v souvislosti s covidem 19 zemřelo 136.468 pacientů.

Brazílie dnes ohlásila dalších 41.857 pozitivních testů na koronavirus za posledních 24 hodin. Za stejný čas tam zemřelo 1300 lidí s diagnózou covid-19. Největší latinskoamerická země s 210 miliony obyvatel nyní registruje druhé nejvyšší údaje od začátku pandemie, a to u pozitivních testů na koronavirus (1,926.824) i u počtu obětí (74.133).

Pandemie v Brazílii ohrožuje konání slavného karnevalu v Riu de Janeiro, plánovaného na únor. Několik hlavních škol samby už oznámilo, že se nezúčastní, pokud se do té doby neobjeví účinná vakcína.

Ve Španělsku zavedla kvůli koronaviru více než polovina z téměř dvou desítek autonomních regionů v posledním týdnu povinné nošení roušek na veřejnosti, nebo se k tomu v nejbližších dnech chystá. Ode dneška platí tato povinnost i v Andalusii, kde jsou tyto ochranné prostředky povinné i při přecházení na pláži. Výjimku mají lidé, kteří roušky nemohou mít ze zdravotních důvodů, a také děti do šesti let. Ochrana obličeje není nutná při individuálním sportování. Roušky na veřejnosti jsou ve Španělsku povinné od 21. května, pokud nelze dodržet bezpečnou vzdálenost. Autonomní regiony nyní ale zavádějí roušky na veřejnosti bez ohledu na to, zda lze odstupy dodržet či nikoli.

Ve Španělsku, které má na 47 milionů obyvatel, registruje JHU od začátku pandemie 256.619 pozitivně testovaných, což je ve světě jedenáctý nejvyšší počet. Na sedmém místě je Španělsko v dosavadním počtu úmrtí pacientů s covidem-19, jichž eviduje 28.409.

Evropská komise dnes přišla s plánem, jak co nejlépe zvládnout případnou novou vlnu koronaviru. Především nabádá, aby mobilní aplikace zaváděné evropskými státy v rámci takzvané chytré karantény a umožňující mapovat pohyb infikovaných osob byly co nejdříve univerzálně použitelné na území celé Evropské unie. Tyto aplikace už zavedla desítka členských států, mezi nimi i Česká republika. Dalších 11 zemí se je chystá uvést do provozu brzy. Unijní exekutiva hodlá připravit technologické podmínky pro to, aby mohli lidé aplikace stažené v jedné zemi používat i v dalších státech.

Země EU mají podle Bruselu také zajistit rychlou reakci na případné šíření nákazy a společně usilovat o to, aby vyvíjená vakcína byla dostupná všem obyvatelům.

V Rusku se v úterý proti pondělí sice mírně zvýšil denní přírůstek potvrzených nových případů nákazy koronavirem, nicméně zůstal pod hranicí 6500. Počet úmrtí pacientů s nemocí covid-19 proti předchozímu dni naopak mírně poklesl. Od vypuknutí epidemie úřady registrují 746.369 pozitivně testovaných osob, z nichž 11.614 zemřelo. Agentura TASS s odvoláním na data poskytnutá dnes krizovým štábem vypočítala, že reprodukční číslo, které udává, kolik lidí nakazí jeden infikovaný, v Rusku kleslo na 0,98.