Zemědělská výroba podle AKČR pokračuje, obavy jsou u mléka

Praha - Produkce ve většině zemědělských podniků pokračuje bez problémů s výjimkou těch, kde jsou zaměstnanci v karanténě nebo v nichž pracoval člověk, u kterého se potvrdil koronavirus. ČTK to dnes sdělil tajemník Agrární komory ČR Jan Doležal. Obavy jsou u mléčných výrobků, kde klesla poptávka z Itálie, kvůli zavřeným restauracím je i menší odbyt u másla.

"Zemědělcům a potravinářům v posledních týdnech vznikají vyšší náklady v souvislosti s nutností pracovat v nouzovém režimu, je nutné například oddělené bezkontaktní střídání směn, rizikový příplatek, nákup dezinfekčních přípravků a ochranných pomůcek," uvedl Doležal. Ochranné pomůcky se podle něj shánějí obtížně, stejně jako mnoho jiných oborů jsou zemědělci odkázaní na improvizaci.

Stát přednostně dodal pomůcky zdravotníkům a záchranným sborům, některým potravinářským provozům nebo pracovníkům v čistírnách odpadních vod. "Samozřejmě nás to mrzelo, protože i zemědělství musí běžet nepřetržitě, ale chápeme to a nyní se začínají snad státní dodávky ochranných pomůcek do zemědělství pomalu rozbíhat," dodal.

Úřady by podle něj nyní měly efektivně podpořit chovatele skotu, protože se objevují náznaky rozkolísání mléčného trhu. "Problém se objevil kvůli velkému propadu poptávky v Itálii, kam část našich chovatelů dodávala. Vzhledem k tomu, že jsou (nejen v Itálii) zavřené restaurace, sýry jdou mnohem méně na odbyt, stejně jako třeba zmrzlina. Podobné je to třeba i s máslem z důvodu omezení gastro provozů," napsal ČTK Doležal. Komora se také obává nižší poptávky v Německu.

Podobně jsou na tom podle něj kvůli zavřeným restauracím chovatelé masného skotu. Stát by tak podle něj například měl přispět na soukromé skladování a odkoupit část zásob sušeného mléka, másla a sýrů do hmotných rezerv. Správa státních hmotných rezerv nicméně dlouhodobě upozorňuje, že není intervenčním fondem.

"Co se týká rostlinné výroby, u té klasické polní snad není velký problém, nicméně zelenina, ovoce, chmel hlásí problémy s pracovní silou. Postupně se to ale zlepšuje, i když budou muset zaměstnancům, případně agenturám, asi zaplatit více, než v zemědělství bývalo zvykem," dodal.

Podle mluvčího Zemědělského svazu ČR Vladimíra Píchy se při jarních pracích v chmelnicích očekává výpadek několika tisíc zahraničních pracovníků. Svaz spustil na svých stránkách možnost hledání a nabízení pracovních pozic v zemědělství. Lidé se také mohou hlásit přes facebookové stránky Buď superhrdina.

Ministerstvo zemědělství oznámilo, že se prodlouží termíny pro podávání žádostí o některé dotace, na protikrizová opatření přerozdělí stát v resortu zhruba šest miliard korun. Nebudou se krátit plánované dotační programy.