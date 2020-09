Zemědělská demonstrace za rovné podmínky kvůli koronaviru nebude

Praha - Demonstrace plánovaná Agrární komorou za rovné podmínky v zemědělství se kvůli nákazové situaci neuskuteční. Dnes to na tiskové konferenci oznámil prezident komory Jan Doležal. Protestní akce se měla konat v úterý příští týden, kdy by se měl projednávat ve třetím sněmovním čtení zákaz klecových chovů v ČR. Doležal řekl, že komora nebojuje a priori proti zákazu, ale měl by platit v celé Evropské unii, aby se do ČR následně vejce z klecových chovů nedovážela.

Důvodem zrušení demonstrace je podle něho především nebezpečí, že by se mohli její účastníci nakazit koronavirem, přičemž například v živočišné produkci v ČR je několik hlavních producentů. "Pokud bychom pozvali tyto chovatele, nebo vůbec členy komory do Prahy, tak tady hrozí riziko nákazy a potom se ty členové rozjedou zpět do regionů. A pokud by se tito lidé ocitli v karanténě, nedej bože byli nemocní, tak by byly problémy i v těchto provozech," řekl prezident. Rozhodnutí o nekonání demonstrace podle něj padlo dnes kvůli navyšujícím se počtům lidí nakažených koronavirem. Jejich počty přesáhly dnes druhý den za sebou 1160 lidí.

Podle předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy by se v případě zákazu mělo jednat o kompenzacích pro chovatele za zmařené investice do technologií. Chovatelé podle zástupců komory investovali nejenom v roce 2012, kdy v EU začal platit zákaz chovu slepic v menších, tzv. neobohacených klecích, ale ještě předloni. Tehdy byla podle něj splněna ze strany zemědělců celospolečenská dohoda napříč unií. Nyní je ze strany ochránců zvířat napadaná jako nedostatečná, dodal. Mimo EU podle něj pochází 90 procent vajec právě z neobohacených chovů.

Doležal se domnívá, že by měl místo zákonodárců rozhodnout spotřebitel svým nákupním chováním. To se podle něj již částečně děje. Jak uvedla v červnu tehdejší předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá, podíl nosnic v klecích v ČR klesl za poslední zhruba rok o 15 procentních bodů na 70 procent. Poslanci sněmovního zemědělského výboru tehdy nepodpořili zákaz klecového chovu. Podle ní by přechod na chov bez klecí stál zhruba pět miliard Kč. Část z chovatelů by podle ní s chovem skončila, podle dřívějších vyjádření o tom uvažuje i Agrofert, který chová zhruba milion z 5,4 milionu nosnic v komerčních chovech. Podle Pýchy by skončilo zhruba 30 - 35 procent českých chovatelů.

Skupina poslanců z ANO, ČSSD, Pirátů, TOP 09 a SPD chce zavést zákaz chovu slepic v klecích od roku 2027. Termín ukončení chovu v klecích poslanci vybrali vzhledem k patnáctileté životnosti klecí, které byly instalovány v roce 2012. Tehdy začal platit zákaz chovu nosnic v tzv. neobohacených klecích, zemědělci museli rekonstruovat své chovy.