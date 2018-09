Průměrná cena sena 1. jakosti (luční) v Kč za tunu. Vývoj ceny sena od roku 2013 do roku 2017.

Průměrná cena sena 1. jakosti (luční) v Kč za tunu. Vývoj ceny sena od roku 2013 do roku 2017. ČTK/ČTK

Praha - Zemědělcům chybí kvůli letošnímu suchu krmivo pro dobytek. Sena je nedostatek, první seč byla o pětinu nižší a pak tráva téměř přestala růst. Zemědělci výpadek sena nahrazují slámou, ale i té je málo. Cena sena se letos zvýšila až čtyřnásobně. Seno chybí téměř v celé zemi, výjimkou je Pošumaví a severní Morava. Aby zemědělci vystačili s krmivem, přistoupí někteří ke snížení stavu dobytka, ale ne přímo vybíjením stád. ČTK to řekl Vladimír Pícha ze Zemědělského svazu ČR. Ministerstvo zemědělství chystá kompenzace i na škody spojené s nedostatkem sena.

"Odškodnění pro zemědělce za škody způsobené letošním suchem v tuto chvíli připravujeme. Kompenzace budou určeny právě i na škody na produkci krmných plodin včetně sena," sdělil ČTK mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Ministerstvo připravilo spolu s týmem InterSucho a nevládními organizacemi dotazník, aby škody zmapovalo a vyčíslilo. Dotazník mají zemědělci vyplnit do pondělí 17. září. Podle dřívějšího odhadu Agrární komory ČR škody dosáhnou devíti až 11 miliard korun.

"Nedostatek sena a slámy se dotýká asi 90 procent našich členů," řekl Pícha. Seno je u chovatelů dojnic menšinovou částí krmné dávky, kterou se snaží nahradit slámou. "Ale i té je nedostatek. Sláma, která byla určena na zaorání, se sklízela do balíku a bude použita jednak na podestýlku, jednak na krmení," řekl. Nejdůležitější složkou krmiva je kukuřičná siláž, i té je méně. Podle aktuálního odhadu Českého statistického úřadu její úroda letos klesne o desetinu. Většina zemědělců proto část kukuřice, kterou měli určenou na zrno, posekali na krmení.

Údaje InterSucha z konce srpna ukazovaly, že pokles výnosu sena je patrný v celé republice. Na většině území se ztráta výnosu odhaduje mezi 30 a 40 procenty. Zhoršený stav vegetace není jen v Česku, ale také v Německu, Belgii, Nizozemsku a severovýchodní Francii. Sucho svého vrcholu dosáhlo v půli srpna, kdy zasáhlo 92 procent území ČR, od té doby se rozsah zmírňuje. Tento týden podle InterSucha sníženým množstvím vody v půdě trpí 58 procent území republiky.

Někteří zemědělci podle Píchy možná přistoupí ke snížení stavu dobytka, aby jim krmivo vystačilo. "Nepočítají s tím, že by likvidovali celá stáda, ale budou snižovat stavy. Prodlouží připouštění zvířat, čili se jich nenarodí tolik," vysvětlil. Třeba v Plzeňském kraji musí farmy kvůli nedostatku krmiva prodávat hovězí dobytek na jatka, řekl ČTK předseda tamní agrární komory Jaroslav Šíma.

Ministerstvo očekává, že o redukci stáda bude uvažovat řada chovatelů. Mluvčí jim ale vzkazuje, že ministerstvo je připravené žádat vládu o posílení rozpočtu na co nejvyšší a co nejrychlejší kompenzace těchto škod v souladu s pravidly EU pro státní podpory. "Předpokládáme, že tyto snahy budou úspěšné a pomohou ve většině případů odvrátit dopad sucha v podobě rozhodnutí chovatelů provést zásadnější redukci stavů chovaných zvířat," dodal Bílý.

Například na Vysočině má největší problémy se suchem Třebíčsko. "Krmení je méně, každý se na to připravuje," řekl ředitel třebíčské agrární komory Karel Coufal. Uvedl, že po nedávných deštích by ještě mohlo trochu trávy přirůst. Některé firmy se snaží krmivo dokoupit jinde v republice. Že by ale některý podnik zásadněji snižoval stavy skotu, ředitel nezaznamenal.

Ceny sena letos podle Zemědělského svazu vzrostly zhruba čtyřnásobně. Cena podle ČSÚ loni klesla na 1393 korun za tunu. Ještě letos na jaře se podle Píchy seno prodávalo za 1200 Kč/t a teď je to přes 4000 Kč/t. "Kdo seno potřebuje pro vlastní potřebu, ten neprodá, nechá si ho pro svá zvířata. Ten, kdo má pouze louky, nemá zvířata a jen prodává seno, vybere si toho, kdo dá víc," dodal.

Nedostatek sena podle chovatelů oslovených ČTK nahrává překupníkům. Oproti loňským cenám okolo 600 korun za velký balík nyní chovatelé zaplatí i trojnásobek. Na trhu je i poptávka z Německa, kde letošní mimořádné sucho zničilo značnou část úrody. Němci dávají za balík o 250 až 350 kilogramech přes 2000 korun.

Ministerstvo nyní průběžně proplácí odškodnění za sucho z loňského roku. Přišlo 3270 žádostí s celkovým požadavkem na 1,16 miliardy korun. SZIF zkontroloval přes 76 procent žádostí, průběžně je předává ministerstvu, které je proplácí.

Nedostatek sena nahrává překupníkům, chovatelé platí trojnásobek

Letošní nedostatek sena způsobený dlouhodobým suchem nahrává překupníkům. Cena sena výrazně roste. Oproti loňským cenám okolo 600 korun za velký balík nyní chovatelé zaplatí i trojnásobek. Na trhu je i poptávka z Německa, kde letošní mimořádné sucho zničilo značnou část úrody. Němci dávají za balík až 2000 korun. Některé farmy v Česku kvůli nedostatku krmiva prodávají dobytek na jatka. Vyplynulo to z ankety ČTK mezi zemědělci.

Ve středních Čechách mají zemědělci často ani ne poloviční sklizeň proti loňsku. Oproti loňským cenám za balík sena platí i trojnásobek. Překupníci navíc nedodržují dohody o ceně a doručení objednávek, řekla ČTK Jana Holíková, která hospodaří na loukách v okolí Zákolan na Kladensku. V regionu není ani seno na prodej, seno se dováží také ze Slovenska či Polska. Pak vychází balík třeba i na 2000 korun, protože doprava nákladní soupravou stojí kolem 30 korun za kilometr. Ačkoli zájemce o seno přistoupí na podmínky, překupníci je podle Holíkové mění ze dne na den a pokud klient objednávku okamžitě nepotvrdí, seno putuje jiným zájemcům a cena pro ty stávající se opakovaně zvyšuje.

Další chovatel, který má dva koně v Kralupech nad Vltavou na Mělnicku, postupně za balík Sena platil 500 korun, poté zhruba 700 korun a nyní čeká cenu kolem 1000 korun. Ročně potřebuje necelou třicítku balíků, proto nyní uvažuje o tom, že si začne dělat seno vlastní. Sehnat louku k pronájmu či prodeji v blízkém okolí je komplikované, ale další možností je vyčištění a osetí ploch zarostlých náletovými dřevinami. Aktuální situace povede zřejmě k podobnému řešení i další chovatele, i když je jednorázově nákladné. Záležet bude na vývoji sklizně sena v příštích letech.

Problémy se senem mají i chovatelé v Plzeňském kraji. "Denně nám volá strašně lidí, jestli nemáme seno na prodej. Hlavně malí farmáři a chovatelé koní ho nemají kde kupovat. Na pastvinách už nic není," řekl ČTK předseda krajské agrární komory Jaroslav Šíma. Kvůli katastrofálnímu nedostatku sena musí farmy v kraji prodávat hovězí dobytek na jatka.

Němci podle něj dávají za balík sena o hmotnosti 250 až 350 kilogramů kolem 2000 korun, přitom v běžných letech je cena pětinová. Z regionu už se ale seno nevyváží, protože pokud vůbec někdo mohl, tak už ho prodal. Obrovská poptávka začala před 1,5 měsícem a stále roste. Ještě větší nedostatek hlásí okolní státy, zejména země na západ od ČR.

"Většina zemědělců má sena málo. Z druhé seče nebylo vůbec nic, a i ta první byla mizerná. Třetí seč, která se někdy povede, vůbec nebyla," uvedl Šíma. Podle něj jsou na tom o trochu lépe podhorské a pohraniční regiony na Šumavě nebo i Zbirožsko pod Brdy, kde trochu pršelo a voda tam stekla z kopců. V ostatních regionech už nemají na pastvinách volně ustájený dobytek a koně co spásat.

Seno chybí téměř v celé republice. Ministerstvo zemědělství chystá kompenzace za škody způsobené suchem, vztahovat se budou i na seno. "Odškodnění pro zemědělce za škody způsobené letošním suchem v tuto chvíli připravujeme. Kompenzace budou určeny právě i na škody na produkci krmných plodin včetně sena," sdělil ČTK mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.