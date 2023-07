Zemědělci podle svazu prodávají pšenici za ceny o 45 pct nižší než loni

Praha - Cena potravinářské pšenice je zhruba o 45 procent nižší než loni v červenci. Mluvčí Zemědělského svazu ČR Vladimír Pícha dnes ČTK řekl, že nyní se prodává tuna za 4500 korun. Loni byla podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) v červenci průměrná cena 8268 korun za tunu. Podle Píchy jsou současné podmínky, které zemědělcům nabízí obchodníci a zpracovatelé, velice nevýhodné. Na stabilizaci cen se může projevit nižší sklizeň v zemích EU, která bude podle prognóz o deset procent nižší než loni, uvedl.

Průměrná cena pšenice loni překročila 8000 korun v květnu, za celý rok byla průměrná cena 7605 korun. Na úrovni pod 5000 korun za tunu se cena pohybovala naposledy v roce 2021.

Zemědělci, kteří mohou svojí úrodu uskladnit, podle Píchy s obilím neobchodují a čekají na další vývoj. "Bohužel současná situace je velice nepřehledná a ukončení obilné dohody tuto nepřehlednost umocňuje," doplnil. Rusko totiž v pondělí pozastavilo svou účast na dohodě, která od loňského léta umožňovala i přes pokračující boje na Ukrajině vyvážet ukrajinské zemědělské produkty z přístavů v Černém moři.

Již v pondělí to vedlo k růstu cen pšenice na světových burzách. Na komoditní burze v Chicagu bezprostředně po oznámení Ruska o odstoupení od dohod vykazovala zhruba čtyřprocentní nárůst. Později však tento nárůst smazala a ztrácela více než procento na 6,54 dolaru za bušl (27,2 kg). Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal k tomu uvedl, že realizační ceny českých zemědělců jsou výrazně pod úrovní cen na burze.

Analytik investiční platformy eToro Pawel Majtkowski uvedl, že tuna pšenice na francouzské burze MATIF klesla od října 2022 o více než 30 procent. V současné době stojí 236,25 eura, tedy 5613 Kč. Podotkl, že výkupní ceny závisí také na skladovacích a přepravních kapacitách. "Pokud jsou tyto možnosti na místním trhu omezené, cena klesá pod světovou cenu. Čím dále od exportní infrastruktury, například námořních přístavů, tím nižší je výkupní cena," doplnil analytik.

Poukázal také na to, že loni mnoho českých zemědělců neprodalo obilí a čekali, že ceny dále porostou. K tomu ale nedošlo a nyní jsou ceny níže než po loňské sklizni a přestože letošní úroda může být horší než loni, ceny klesají, uvedl. "Slabým místem zůstává překládková kapacita evropských přístavů, která omezuje možný vývoz obilí. To je tedy důvod, proč jsou výkupní ceny výrazně nižší než v předchozích letech. A v některých situacích může výkupní cena pšenice oscilovat kolem 5000 Kč (210 eur)," dodal.

Zemědělský svaz již dříve upozorňoval na to, že české podniky mohou mít problém uskladnit část letošní úrody. Stále totiž mají na skladech zhruba dva miliony tun obilí z loňské sklizně, dodal svaz. Zdůvodňoval to hlavně tím, že kvůli dovozu obilí z Ukrajiny do EU se zastavil export. Z Česka se přitom každoročně vyváží velká část produkce. Pokud bude letošní úroda podle prvního odhadu ČSÚ zhruba sedm milionů tun, nemusí stačit skladovací kapacity, které jsou asi osm milionů tun.

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) se podobných scénářů neobává, řekl minulý týden. Zemědělci také podle něj část úrody drželi na skladech a očekávali, že ceny budou růst. Podle ekonoma z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity Tomáše Maiera si tuto situaci způsobili zemědělci sami, svoji úrodu mohli loni bez problému prodat za velmi vysoké ceny, sdělil již dříve ČTK.

Podle odhadu Českého statistického úřadu by letošní sklizeň základních obilovin mohla být zhruba o osm procent nižší než loni. Statistici údaje o sklizni ještě několikrát zpřesní, další vývoj bude záležet hlavně na počasí.