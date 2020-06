Země V4 se shodly na společném nákupu malorážné munice

Praha - Česko bude dál vést projekt společného nákupu munice v rámci zemí visegrádské čtyřky (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) i poté, co předá předsednictví Polsku. Země se shodly na nákupu malorážné munice. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) to řekl na tiskové konferenci po jednání se svým slovenským a maďarským protějškem a s náměstkem polského ministra obrany. Věří, že projekt by mohl být dokončen ještě letos. Nákup by měl být uskutečněn přes alianční agenturu NSPA.

Fotogalerie

Zasedání ministrů formálně uzavřelo české předsednictví V4. Polského ministra obrany Mariusze Blaszczaka, který doprovází prezidenta Andrzeje Dudu na cestě ve Spojených státech, zastoupil náměstek Pawel Wožny.

O tom, že by země V4 mohly společně nakupovat munici pro své armády, hovořil Metnar v září po společném zasedání v Ostravě. Dnes ministr uvedl, že země v projektu významně pokročily. "Našli jsme společný průsečík, bude se jednat o malorážnou munici, kde v rámci V4 panuje shoda. V současné době diskutujeme množství, kolik ta daná země bude potřebovat jednotlivých druhů," řekl. "Naší ambicí je tuto dohodu dotáhnout do konce letošního roku a i podepsat smlouvu na tyto nákupy," dodal.

Podle slovenského ministra Jaroslava Nadě je možné spolupracovat i na dalších modernizačních projektech, například na modernizaci tanků T-72. Slovensko podle něj také komunikuje s ČR o možném společném působení ve výcvikové misi EU v Mali, v níž Česká republika převzala velení. Společně by měly země V4 postupovat také v debatách o rozdělování peněz z evropského obranného fondu, dodal Naď.

Ministři také hovořili o sestavení dalšího bojového uskupení zemí visegrádské čtyřky v rámci EU BG, jež by měla být schopna pohotovosti v prvním pololetí roku 2023. Za Česko by se mělo zapojit 300 až 600 vojáků, řekl Metnar.

Bojové uskupení (BG) EU je vojenská jednotka, kterou má k dispozici vedení unie. Na vytvoření takzvané EU Battlegroup se vždy dohodne několik evropských států. Jednotlivá uskupení se střídají v pohotovosti po šesti měsících a EU je může v případě potřeby nasadit kdekoli do 6000 kilometrů od Bruselu. Tento formát evropské obrany existuje od roku 2007. Podle Metnara se diskutuje o prodloužení pohotovosti na rok, ale zatím nepanuje shoda.

Ministři si také předsevzali, že zaktualizují východiska obranné spolupráce v nové dlouhodobé vizi, protože předešlý dokument byl nezměněn od roku 2014. Za důležitý strategický dokument a základ pro polské předsednictví V4 jej považuje náměstek polského ministra Wožny.

Maďarský ministr Tibor Benkö uvítal myšlenku rozšiřování spolupráce zemí V4 s dalšími, například s Francií, Německem, Velkou Británií a USA. Zmínil také, že by se země V4 neměly soustředit pouze na výzkum a vývoj v obranném průmyslu a na nové hrozby, ale měly by i udržovat schopnost působení proti konvenčním hrozbám.