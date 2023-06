Země NATO slíbily Kyjevu rychlou dodávku protivzdušných střel a systémů

Brusel - Čtveřice zemí Severoatlantické aliance dodá v nejbližších týdnech Ukrajině protivzdušné systémy a stovky řízených střel krátkého a středního doletu. Spojené státy, Británie, Nizozemsko a Dánsko to oznámily ve společném prohlášení na okraj bruselského zasedání aliančních ministrů obrany a kontaktní skupiny pro Ukrajinu.Také řada dalších států dala najevo, že hodlá pomoci Kyjevu v jeho protiofenzivě novými dodávkami zbraní a munice.

Státy NATO dodávají Ukrajině zbraně včetně tanků či protivzdušných systémů již od loňska, kdy Rusko sousední zemi napadlo. Americký ministr obrany Lloyd Austin i generální tajemník aliance Jens Stoltenberg dnes prohlásili, že vzhledem k nedávnému zahájení ukrajinské ofenzivy je další zásobování zcela zásadní.

Čtveřice států uvedla, že cílem dodávky stovek střel a souvisejících systémů je ochrana kritické infrastruktury a zajištění úspěchu protiofenzivy v příštích měsících. První nyní slíbenou techniku už podle prohlášení Kyjev dostává, kompletní dodávku bude mít k dispozici do několika týdnů.

V zásobování Ukrajiny zbraněmi a municí hodlají pokračovat i další země. Spojenci se shodují, že vzhledem k očekávanému navýšení ztrát spojenému s ofenzivou bude potřeba nahradit či opravit již dodané zbrojní systémy. Například od Německa či Polska Austin očekává, že pomohou Kyjevu údržbou či dalšími dodávkami tanků Leopard 2.

Pavel: NATO by mělo zaujmout na summitu jasný postoj ohledně členství Ukrajiny

Členské státy NATO by na nadcházejícím summitu ve Vilniusu měly zaujmout jasný postoj ohledně možnosti poválečného vstupu Ukrajiny do aliance. V dnes zveřejněném rozhovoru se stanicí Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) to řekl český prezident Petr Pavel. Členství Ukrajiny v Evropské unii a NATO vidí jako jedinou záruku stability regionu.

"Velmi bych uvítal jasné vyjádření o budoucím členství Ukrajiny, až skončí válka. Je jasné, že přístupový proces nemůže začít, když je země stále ve válce (s Ruskem)," řekl Pavel. "Pevně věřím, že všichni lídři pochopí, že mít Ukrajinu na palubě - jak v NATO, tak v EU - je pravděpodobně jedinou zárukou, jak zajistit stabilitu v tomto regionu, jak posílit NATO i EU a jak udržet Rusko a jeho agresivní politiku na uzdě," dodal český prezident.

Pavel dále uvedl, že členství Ukrajiny v NATO by mělo přínos pro alianci samotnou. Kdyby dnes byla Ukrajina členem aliance, byla by podle něj "bezpochyby nejzkušenější armádou v NATO". Po technické a procedurální stránce bude ukrajinská armáda velmi brzy připravena na členství, míní.

Ruská invaze na Ukrajinu bude klíčovým tématem červencového summitu aliance v litevském hlavním městě. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg minulý týden řekl, že aliance musí diskutovat o možnostech, jak Ukrajině poskytnout bezpečnostní záruky pro dobu po skončení ruské války proti Ukrajině. Vstup Ukrajiny podporují zejména státy takzvaného východního křídla NATO, jiné členské země se ohledně perspektiv Kyjeva vyjadřují dosud neurčitě.

O ukrajinské protiofenzivě z posledních dní bývalý náčelník generálního štábu české armády a předseda vojenského výboru NATO soudí, že ještě plně nezačala. Současné boje na jihu a východě země, při nichž ukrajinská armáda dobyla několik vesnic, nazval přípravnými operacemi.