Země G7 odsoudily kroky Běloruska, vyzvaly k propuštění Prataseviče

Londýn - Skupina ekonomicky rozvinutých států G7 dnes ve společném prohlášení odsoudila "bezprecedentní" kroky běloruských úřadů spojené s nedělním zatčením novináře a opozičního představitele Ramana Prataseviče. Minsk v neděli donutil přistát letadlo společnosti Ryanair prolétající běloruským vzdušným prostorem a úřady poté zatkly novináře, který byl na palubě. Země G7 vyzvaly k jeho okamžitému a bezpodmínečnému propuštění a avizovaly také další snahy vymáhat "zodpovědnost" za činy Běloruska.

"Tyto kroky ohrozily bezpečnost pasažérů a posádky letu (společnosti Ryanair z Atén do Vilniusu). Také to byl vážný útok na pravidla regulující civilní letectví," cituje agentura Reuters z prohlášení publikovaného ve jménu ministrů zahraničí Německa, Francie, Británie, Itálie, Spojených států, Kanady a Japonska.

Při přeletu nad běloruským územím tamní úřady v neděli donutily v Minsku přistát letadlo mířící do metropole Litvy, aby mohly zatknout opozičníka Prataseviče, který byl na palubě. Západ incident odsoudil, přičemž řada lídrů používala slova o pirátství, únosu či státním terorismu. Evropská unie kvůli tomu uvažuje o zákazu přeletů a přistání běloruských aerolinek na území členských států. Polsko už dnes do svého vzdušného prostoru běloruská letadla nepouštělo.

G7 v prohlášení uvádí, že "zlepší úsilí ve snaze prosazovat zodpovědnost za jednání běloruských úřadů", přičemž zmiňuje i možnost nových sankcí. Volá po osvobození nejen Prataseviče, ale všech "politických vězňů" zadržovaných režimem autoritářského běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka.

Pratasevičova matka prosí světové vůdce, aby pomohli osvobodit jejího syna

Rodiče Ramana Prataseviče dnes požádali světové vůdce o pomoc s osvobozením svého syna. Šestadvacetiletý opoziční novinář byl v neděli zatčen běloruským režimem poté, co úřady donutily letadlo, ve kterém cestoval, k přistání v Minsku, Podle médií rodiče svou výzvu oznámili na tiskové konferenci ve Varšavě, kam se loni uchýlili před pronásledováním účastníků protestů proti autoritářskému prezidentovi Alexandru Lukašenkovi.

„Chci se na vás obrátit jako Ramanova matka, chci, abyste slyšeli můj pláč, pláč mé duše, abyste pochopili, jak je to pro nás teď těžké a jak prožíváme tuto absurditu, tuto situaci,“ řekla Natalija Pratasevičová podle agentury AFP při setkání s novináři v polské metropoli.

"Chtěla bych, abyste předali naši žádost všude po celém světě, vládním úředníkům, zemím Evropské unie, vedoucím představitelům Evropské unie, vedoucím představitelům Spojených států. Křičím, prosím vás, pomozte mi osvobodit mého syna,“ dodala s viditelným pohnutím.

"Je to silný muž," prohlásil otec Dzmitryj. Celý život bojoval za pravdu a předával ji lidem, a proto Lukašenko spáchal tento opovrženíhodný čin," poznamenal otec a dodal, že jeho syn je hrdina.

AFP napsala, že Pratasevičovi rodiče se do Polska přestěhovali před osmi měsíci poté, co zažili represe proti účastníkům v Bělorusku nevídaných protestů, které následovaly po sporných prezidentských volbách v srpnu 2020. Za vítěze se tehdy prohlásil Lukašenko, ale tento výsledek odmítla uznat nejen běloruská opozice, ale i řada západních zemí včetně Evropské unie.

Irsko požádá orgán OSN, aby vyšetřil vynucené přistání letadla v Bělorusku

Irsko se obrátí na Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO) s požadavkem, aby nezávisle vyšetřila okolnosti vynuceného přistání letadla společnosti Ryanair v běloruském hlavním městě Minsku. Oznámil to dnes irský ministr dopravy. Ryanair je největší nízkonákladovou leteckou společností v Evropě a registrován je právě v Irsku. ICAO je orgánem OSN.

Letadlo společnosti Ryanair na trase z Atén do litevské metropole Vilniusu bylo o víkendu nuceno přistát v Minsku se zdůvodněním, že je na palubě bomba. Letadlo pak běloruská stíhačka donutila změnit směr k Minsku. Později se ukázalo, že bomba na palubě byl jen smyšlený důvod a že skutečným důvodem byla snaha běloruských úřadů zadržet běloruského opozičního novináře Ramana Prataseviče, který byl na palubě.

Evropský regulátor letecké dopravy ale ve středu oznámil, že postup Běloruska zpochybňuje jeho schopnost garantovat bezpečné přelety. Někteří mezinárodní činitelé se proto snaží prosadit rozsáhlé a podrobné vyšetřování podobné tomu, jako když havaruje letadlo nebo když se u letadla vyskytne vážná technická závada.

Server Politico napsal, že Pratasevič věděl, že jde zřejmě o něho, když letadlo změnilo směr k Minsku. "Nedělejte to. Oni mě zabijí, já jsem uprchlík," řekl podle zdrojů serveru letušce. Následující den se ukázalo, že běloruské úřady novináře obviňují z organizování masových protestů v Minsku.

"Budeme usilovat o to, aby bylo zahájeno vyšetřování podle článku 55e úmluvy rady (ICAO) a podle mých informací to bude i první takové vyšetřování," uvedl irský ministr dopravy Eamon Ryan. Článek 55e dává radě ICAO pravomoc vyšetřovat, a to na žádost kterékoliv smluvní země, jakoukoliv situaci, která v letecké navigaci může představovat překážku, které je možné se vyhnout.

"Potřebujeme kompletní, podrobné vyšetřování," řekl ministr podle agentury Reuters. Členy ICAO je 36 zemí a rada této organizace svolala mimořádné zasedání.Toho se zúčastní i ministři z Polska, Litvy a Běloruska. Ryan se schůzky zúčastní proto, že aerolinky Ryanair jsou registrovány v Irsku.