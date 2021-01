Země EU chystají plány pro čerpání z fondu obnovy, EK vidí chyby

Brusel - Pracovní verze plánů obnovy po pandemii, které země Evropské unie zasílají Evropské komisi (EK) k posouzení, mají nedostatky, jež by státům komplikovaly plné čerpání peněz z mimořádného krizového fondu. Po videokonferenci s ministry financí členských zemí to dnes řekl místopředseda unijní exekutivy Valdis Dombrovskis. Podle portugalského předsednictví státy směřují k tomu, aby v polovině roku mohly z balíku obsahujícího 672 miliard eur (17,6 bilionu Kč) dostat první peníze.

Finance z fondu, na jehož podobě se země předběžně shodly s Evropským parlamentem v prosinci, bude komise rozdělovat na základě národních plánů. Ty mají splňovat řadu kritérií, mimo jiné směřovat více než třetinu peněz do ekologických projektů a jen o něco menší podíl do digitalizace.

"K tomu, aby bylo dosaženo stanovených milníků a cílů, bude potřeba další snaha," řekl dnes novinářům Dombrovskis na dotaz, zda jsou v dosud předložených plánech nedostatky. První verze svých návrhů na využití peněz už komisi předložilo 11 zemí včetně Německa nebo České republiky.

Podle informací ČTK mají plány nedostatky například právě v plnění ekologických či digitálních požadavků. Některé země navíc zatím nevycházejí vstříc požadavkům komise na reformu svých ekonomik, které jsou další podmínkou k čerpání financí.

Česko může z fondu získat granty přes 180 miliard Kč, definitivní verzi plánu by měla vláda podle ministra průmyslu Karla Havlíčka schvalovat v únoru. Komise stanovila krajní termín pro odevzdání plánů na konec dubna. Ještě předtím by měli europoslanci a státy definitivně schválit podmínky fondu.

Aby si komise mohla pro naplnění fondu půjčit peníze na finančních trzích, musí vláda či parlament každé členské země nejprve schválit takzvané rozhodnutí o vlastních zdrojích, které umožní zvýšit společné výdaje unijní kasy.

"Práce na hladkém schválení (fondu) a jeho uvedení do praxe je prioritou portugalského předsednictví," uvedl po dnešní videokonferenci portugalský ministr financí Joao Leao. Od svých kolegů v jednotlivých státech prý nemá informace, že by se někde mohlo schvalování zadrhnout. Hladce by podle něj mělo jít i například v Nizozemsku, jehož vláda minulý týden podala demisi. Všechny země by měly rozhodnutí stvrdit do poloviny roku, kdy by komise chtěla poskytnout prvních 13 procent peněz z fondu k předfinancování části projektů.