Zemanův postoj k volbám Fialu nepřekvapil, Bartoš čeká na schůzku

Praha - Lídra koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 Petra Fialu (ODS) nepřekvapilo vyjádření prezidenta Miloše Zemana pro dnešní Mladou frontu Dnes (MfD), že po říjnových volbách pověří sestavením vlády nejsilnější stranu, nikoliv koalici. Fiala dnes novinářům řekl, že to svědčí o spojenectví s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Předseda Pirátů Ivan Bartoš, jehož strana bude kandidovat s hnutím STAN, ČTK napsal, že pro něj nehrají roli mediální vyjádření a jejich interpretace. Povolební situaci chce se Zemanem probrat na osobní schůzce.

Zeman uvedl, že možnost sestavit vládu dostane strana, která získá nejvíc poslanců. Celkové volební zisky koaličních projektů se ve Sněmovně rozdělí mezi jednotlivé strany, které počítají se samostatnými kluby. "Výroky prezidenta asi nikoho nemohou překvapit. Prezident se nijak netají, že je mu blízký Andrej Babiš," uvedl Fiala.

Prezident a premiér mají podle Fialy spolu jakousi dohodu nebo pakt a postupují v řadě věcí koordinovaně. "Viděli jsme to už po minulých volbách a vidíme to po celé volební období," uvedl. Koalice ODS s lidovci a TOP 09 se tím podle něj nenechává zneklidnit. "Jsme přesvědčeni, že naše koalice volby vyhraje, budeme se s touto nabídkou obracet na voliče," doplnil.

Bartoš ČTK napsal, že by se měl sejít se Zemanem začátkem února, pokud termín nebude kolidovat se setkáním prezidentů visegrádské skupiny. V opačném případě by se schůzka konala v druhé polovině února. "I na téma povolební situace se na ní budeme bavit. Mediální vyjádření či jejich interpretace tedy pro mě úplně nehrají roli," uvedl.

Rakušan po dnešním podpisu koaliční smlouvy s Piráty novinářům řekl, že koalice jsou legálním a legitimním postupem. "My spolu půjdeme do vlády, nebo do opozice. V takovém momentu ten náš postup je zcela čistý, a pokud bychom ve volbách zvítězili, tak voliči věděli, že volí koalici a té jako takové dali podporu," uvedl. Doufá, že Zeman bude respektovat, jak je volební systém koncipován. "I vítězství koalice se počítá jako vítězství," dodal.

Šéf lidovců Marian Jurečka novinářům řekl, že Zeman měl v minulosti řadu pozoruhodných výroků. "V minulosti například dvakrát říkal, že pověří sestavením vlády toho, kdo mu přinese podpisy většiny poslanců, v prvním případě dokonce ověřených," uvedl. Obecným zvykem podle něj je, že vládu sestavuje ten, kdo nalezne většinu ve Sněmovně. "Nemusí to zrovna znamenat, že vyhrál volby nebo měl největší počet preferenčních hlasů," dodal.

Zemanův svévolný výklad ústavy nezná mezí a nepřekvapil, konstatovala šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Koalice podle ní počká klidně až na třetí pokus o sestavení vlády, kdy o premiérovi rozhoduje šéf Sněmovny, doplnila. "Věřím, že náš program i společná koaliční kandidátka dokáže oslovit tolik voličů, že volby vyhrajeme. Než dostaneme oficiální pověření z Hradu, věnujeme maximum energie tomu, abychom ustavili složení Sněmovny, jejího vedení, vybrali nejvhodnější ministerské kandidáty," napsala ČTK.