Zeman žádá důkladné vyšetřování Vrbětic, pak rozhodnout o Dukovanech

Praha - Pokud se potvrdí účast ruských agentů na výbuchu muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014, měla by Ruská federace za teroristický čin zaplatit například neúčastí společnosti Rosatom v tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Prezident to uvedl v dnešním televizním projevu. Zmínil, že v kauze plně důvěřuje Policii ČR a Nejvyššímu státnímu zastupitelství, které vyšetřování dozoruje. Přeje si, aby na vyšetřování byla nasazena maximální kapacita. Nezvratným důkazem pro něj bude výsledek policejního vyšetřování.

Prezident chce, aby "občané České republiky měli plnou informovanost a nic se neutajovalo". Uvedl také, že podle zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS) neexistují důkazy ani svědectví, že by ruští agenti byli ve vrbětickém areálu. "Z toho ovšem nevyplývá, že podezření z jejich účasti není vážné," uvedl ve zhruba desetiminutové řeči. "To, že BIS neprokázala jejich účast, neznamená, že do vrbětického areálu nevnikli," dodal. Policejní vyšetřování podle něj pracuje s hypotézou, že tam dvojici agentů mohl provést jeden z majitelů firmy Imex. Později doplnil, že pracovník Imexu odmítl vypovídat na detektoru lži, což může vyvolávat pochybnosti. Za prokázanou pak Zeman považuje bulharskou stopu. Bulharského obchodníka se zbraněmi usvědčuje kupní smlouva a vyplacená záloha za odběr, řekl.

25.04.2021, 12:20, autor: CNN Prima NEWS, zdroj: PR

Prezident ke kauze promluvil poprvé po týdnu od jejího otevření. V projevu se nevyjádřil k navazující diplomatické roztržce s Ruskem. Česko po odhalení zjištění bezpečnostních složek vyhostilo 18 pracovníků ruské ambasády, kteří podle českých úřadů pracovali pro tajné služby. Rusko angažmá odmítá a v odvetném kroku vyhostilo 20 zaměstnanců českého velvyslanectví v Moskvě. Ve čtvrtek ministerstvo zahraničí rozhodlo o nuceném odchodu dalších ruských diplomatů z Česka. Zeman k tomu dnes řekl, že by uvítal, aby na velvyslanectví byli odborníci na ekonomickou a kulturní spolupráci, ne 18 špionů.

Na dotaz moderátorky později prezident uvedl, že nebyl v posledních dnech v kontaktu s ruskou stranou, a pokud ví, ani jeho spolupracovníci v kontaktu nebyli. Pochybuje, že Rusové agenty vydají. "To, že by nám Rusové agenty vydali, nebo umožnili jejich výpověď, bych uvítal, ale pochybuji o tom," uvedl. Reakci Ruska na vypovězení českých diplomatů vnímal podle svých slov negativně, protože nic neprovedli.

"Ač podporuji korektní vztahy se všemi významnými zeměmi, je zapotřebí, aby Ruská federace za tento případný teroristický čin zaplatila například neúčastí v tendru na Dukovany. Pokud naopak podezření bude vyvráceno, pak z toho vyplývá, že šlo o zpravodajskou hru, která může mít vážné důsledky pro náš vnitřní politický život. Počkejme tedy bez hysterie a spekulací na výsledky vyšetřování a poté teprv rozhodněme," uvedl prezident.

V rozhovoru po projevu prezident na konstatování, že vláda už přijala v pondělí usnesení, že se Rosatom nebude účastnit bezpečnostního posouzení tendru na dostavbu Dukovan, uvedl, že proti tomu nic nemá. "Samozřejmě za předpokladu, že to Rusové skutečně udělali, ale nezapomeňte, že o tom tendru bude, jak říká i premiér Babiš, rozhodovat až budoucí vláda po volbách," řekl.

Prezident v projevu uvedl, že policejní vyšetřování pracuje s hypotézou, že areálem mohl agenty provést jeden z majitelů zbrojařské firmy Imex. "Toto podezření je zapotřebí buď vyvrátit, nebo potvrdit. V každém případě pokud by se prokázalo, že tam byli, není o čem diskutovat," uvedl. Důkazem by podle hlavy státu mohly být třeba e-maily, kterými se agenti dožadovali vstupu do areálu.

Žádná suverénní země si podle Zemana nemůže dovolit, aby na jejím území dva agenti cizího státu způsobili teroristický atentát, při němž zahynuli dva občané a byla způsobená miliardová škoda. "Na druhé straně pracujeme s dvěma vyšetřujícími verzemi. Tou první, to jest původní, že došlo k výbuchu v důsledku neodborné manipulace s výbušným materiálem, a tou druhou, že se jednalo o akci cizí rozvědky. Beru obě dvě tyto verze vážně a přeji si, aby byly důkladně prošetřeny," konstatoval.