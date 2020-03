Zeman vyzval občany k odvaze a nezlehčování epidemie

Opozici vadí, že Zeman doprovodil výzvu k jednotě útoky

Některým opozičním politikům vadí, že prezident Zeman v projevu k šíření koronaviru vybízel k jednotě, současně ale napadal opozici, média či herce. Vyplývá to z ankety ČTK. Předseda ODS Petr Fiala prezidenta ubezpečil, že opozice podporuje rozumná opatření vlády, nebude ale mlčet a jen přihlížet zmateným krokům. Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová zalitovala, že v nynější kritické situaci není prezidentem člověk, který umí spojit národ. Projev naopak ocenili lídři KSČM a SPD.

Fiala ČTK napsal, že oceňuje Zemanovu výzvu, aby občané nepropadali panice, ale ani nepřistupovali k pandemii lehkovážně. "Je mi ale líto, že i v takovéto situaci musíme vyslechnout napadání opozice, médií nebo herců," konstatoval.

Zeman mimo jiné vyzval opozici, aby podporovala opatření vlády. Pokud toho není schopna, má "alespoň po dobu karantény" mlčet. "Rozumná opatření vlády od počátku podporujeme. Mohu pana prezidenta ubezpečit, že opozice rozhodně nebude mlčet a přihlížet zmateným krokům vlády," reagoval Fiala. ODS podle něj bude požadovat řešení situace s nedostatkem zdravotnických pomůcek i rychlou ekonomickou pomoc zaměstnancům, firmám a OSVČ.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš je rád, že si i prezident všiml nedostatku zdravotního materiálu. "Na něj upozorňujeme už od ledna. Jako opozice 'pumpujeme', komunikujeme s ministerstvy a některé naše návrhy bere vláda za své. Pan prezident de facto řekl, že má opozice mlčet. To Piráti hrubě odmítají," napsal ČTK Bartoš. Konstruktivní kritika je podle něj nejúčinnější nástroj, jak pomoci lidem v ČR. "Naslouchání odborníkům je v odborných otázkách základ," uvedl.

Bartoš ocenil, že Zeman poděkoval dobrovolníkům. "Za občanské aktivity jsme všichni vděční a sami se na nich podílíme. I já děkuji lidem, kteří se angažují," řekl.

Předseda SPD Tomio Okamura uvedl, že souhlasí s tím, že všichni musí táhnout za jeden provaz a spolupracovat. "To SPD dělá. Pan prezident vystoupil s projevem, jehož cílem bylo povzbudit občany naší země. Vystoupil jako státník a myslím, že se mu to podařilo," napsal ČTK Okamura.

Předseda KSČM Vojtěch Filip projev považuje za vyvážený. "Ani nezlehčil situaci, ani nestrašil občany, ale vyzval k poctivému přístupu k realizací opatření, která mohou vyvést naši společnost z pandemické nákazy," napsal ČTK Filip.

Šéf lidovců Marian Jurečka ČTK napsal, že se Zemanem souhlasí v tom, že je třeba se snažit o maximální jednotu. "Čekal jsem větší sounáležitost s tisíci lidmi, co v těchto dnech šijí roušky a dodávají je tam, kde jsou potřeba," uvedl. Dělají to podle něj například i herci v Olomouci. "Šijí i pro zdravotníky, tak mi rýpnuti do herců přišlo zbytečné," dodal. Jurečka ocenil, že prezident promluvil. "Mohlo to být dříve a věřím, že v příštích těžkých dnech bude připraven vystoupit také a ne až v lepších časech, jak řekl v závěru," konstatoval.

Adamová zalitovala, že prezidentem není člověk, který umí národ spojit. "Mluví pokrytecky o tom, že musíme táhnout za jeden provaz a svými výroky dělá přesný opak. Nejdřív vynechá Českou televizi (ČT) a pak si kopne do novinářů i herců. Smutné, leč od něj nepřekvapivé," uvedla. Projev odvysílala televize Prima, předtočen byl v Lánech ve středu. ČT chtěla projev vysílat souběžně, Pražský hrad ale nevyhověl.

Šéf STAN Vít Rakušan uvedl, že projev neobsahoval nic nečekaného. "Pochvala Číny, kritika opozice a novinářů. Pokud chtěl říkat toto, nemusel říkat nic. Spíše to vypadá, že vystoupení mělo dokázat, že je pan prezident - po tolika dnech, kdy k tomu byl na sociálních sítích jeho mluvčí vyzýván - vůbec vystoupení schopen," míní Rakušan.

Zeman v projevu vyzval herce, aby místo stížností na ztrátu práce, navštívili domovy seniorů. Tam ale návštěvy vláda zakázala už 9. března. "Senioři jsou riziková skupina, která by měla být v tuto chvíli co nejvíce izolovaná a měla by být doma. Pokud už k nim někdo jde, třeba nějaká pečovatelská služba, tak je nutné, aby tito lidé měli roušku," řekl na dotaz novinářů ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).