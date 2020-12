Zeman vyzval lidi, aby se očkovali proti covidu-19 - video

Lány (Kladensko) - Prezident Miloš Zeman v dnešním vánočním poselství vyzval všechny občany, aby se nechali očkovat proti covidu-19. Lidé by podle něj naopak neměli poslouchat výzvy k nenošení roušek a chování, jako by epidemie neexistovala. Neměli by také podléhat pokušení a vyzývat k dalšímu rozvolňování opatření, i když by to možná bylo populární.

Zeman své letošní poselství označil za smutné kvůli epidemii, očkování ale považuje za "svítání na obzoru". "Chtěl bych všechny občany vyzvat, aby se nechali očkovat a nedali nic na ty, kdo vyzývají, abychom nenosili roušky, abychom se nenechali očkovat a žili tak, jako by epidemie vůbec neexistovala," uvedl.

Jarní první vlnu epidemie se podle Zemana v Česku podařilo zvládnout díky tehdejšímu náměstkovi a později i ministrovi zdravotnictví Romanu Prymulovi (za ANO). Zeman za to letos Prymulovi udělil nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva. "Ale pak jsme usnuli na vavřínech a domnívali se, že jsme epidemii potlačili. Říkala to opozice, která vyzývala k rozvolnění, říkala to vláda a především si to přála celá veřejnost," prohlásil.

Způsobilo to podzimní druhou vlnu epidemie, horší než předchozí, doplnil Zeman. "Jen hlupák opakuje stejnou chybu dvakrát, zatímco inteligent se dopouští zcela nových chyb. Proto si myslím, že bychom neměli podléhat pokušení vyzývat k dalšímu uvolnění, jakkoli populární by to bylo," uvedl. Znamenalo by to ohrožení zdraví, vyšší počet zemřelých a delší boj s epidemií kvůli většímu počtu mezilidských kontaktů, řekl.

Zeman dnes poprvé od léta vystoupil bez ortézy na zlomené paži. Po zlomenině na konci srpna podstoupil operaci v Ústřední vojenské nemocnici, lékaři mu do pravé paže implantovali titanový šroub. Od té doby měl Zeman ruku v ortéze. Pondělní vyšetření však podle Hradu dopadlo "velmi dobře" a hlava státu již ortézu nosit nemusí. Po úrazu lékaři uváděli, že doba léčení zraněné paže bude asi šest až osm týdnů.

Covid nechal stopy na ekonomice, jádro je ale nedotčené

Epidemie covidu-19 zanechala výrazné stopy na výkonnosti české ekonomiky, řekl Zeman. Většina problémů se podle prezidenta týká sektoru služeb. Jádro ekonomiky, za které považuje průmysl, stavebnictví a zemědělství, zůstalo téměř nedotčené, míní. Zeman ocenil vládu za to, že při epidemii našla odvahu zadlužit Česko.

Krátce zhodnotil i její ekonomické dopady. "Je samozřejmé, že epidemie zanechala výrazné stopy na výkonnosti naší ekonomiky. Na druhé straně jádro naší ekonomiky, a to je průmysl, stavebnictví a zemědělství, zůstalo téměř nedotčené. A většina problémů se týká pouze sektoru služeb," uvedl Zeman.

Váží si toho, že Česko našlo odvahu se zadlužit. "Tyto dluhy jsme investovali do pomoci firmám, které by jinak mohly zkrachovat," uvedl. Vyslovil se pro to, aby stát po krátkodobé a dočasné pomoci začal v budoucnosti nabízet pomoc především prostřednictvím dlouhodobých úvěrů se zvýhodněnou úrokovou sazbou, odloženou dobou splatnosti a státní garancí. "Věřím, že skuteční podnikatelé s pomocí tohoto úvěrového rámce dokážou své firmy oživit a dovést je k prosperitě," konstatoval.

Zeman děkoval za práci při epidemii, kritizoval opozici a média

Za práci při letošní epidemii covidu-19 poděkoval Zeman zdravotníkům, hasičům, policistům a vojákům. Ocenil i kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO), který podle něj bojuje, zatímco jiní pouze mluví. Dobrou práci podle hlavy státu naopak neodvedla opozice, selhala také média.

"V každém případě bych ještě jednou chtěl poděkovat našim zdravotníkům, hasičům, policistům i vojákům v boji proti epidemii," uvedl. Poděkoval také vládě. "Byla ostřelována médii i opozicí, ale přes některé chyby odvedla poctivou, tvrdou a dobrou práci," konstatoval Zeman. Totéž však podle něj nejde říct o opozici.

Kritizoval v té souvislosti, že ODS odmítla nabídku na vyslání zástupce do Ústředního krizového štábu. Předseda občanských demokratů Petr Fiala to dříve zdůvodnil tím, že by neměl možnost ve štábu fakticky nic ovlivnit. "Je velmi laciné se vymezovat proti vládě a sbírat tím levné body. Ale skutečná opozice v těchto těžkých dobách měla s vládou spolupracovat, případně navrhnout svůj vlastní program. Mohu tedy s lítostí konstatovat, že opozice selhala," uvedl.

V krizi podle Zemana selhala také média. "Právě proto jsem chtěl dnes vyjádřit svoji podporu naší vládě, která bojuje, zatímco jiní pouze mluví. A proto bych vám chtěl říci: 'Nestřílejte na provazochodce, má svých starostí dost. Arnoštku, spadneš!'," odkázal na Rozmarné léto Vladislava Vančury.

Poděkování si podle Zemana zaslouží rovněž dobrovolníci, o kterých se příliš nemluví. "A přitom, aniž by je kdokoliv nutil, pomáhají republice. V Rakousku mají zákon o dobrovolnictví. Možná by stálo za úvahu, aby obdobný zákon platil i u nás," uvedl.

V závěru zhruba čtvrthodinového projevu poděkoval všem divákům a posluchačům. "Nenechali jste se zmást zběsilou propagandou, která vám říká: nenoste roušky nebo nenechte se očkovat," řekl. Lidi vyzval, aby věřili svému zdravém rozumu a nenechali se vykolejit těmi, kdo se snaží upoutat pozornost na základě věcných neznalostí.

Volby do Sněmovny vypíše Zeman na začátek října 2021

Zeman vypíše termín sněmovních voleb na začátek příštího října. V dnešním vánočním poselství to zdůvodnil tím, že chce stranám dopřát dost času na kampaň. Vybídl je, aby předložily jasné programy bez frází. V souvislosti s letošními krajskými volbami pogratuloval zvoleným zastupitelům. Vadí mu sice obcházení vítězů voleb, ale rozumí tomu, že bez nadpolovičního počtu hlasů musí i vítěz hledat koaliční partnery.

Zeman řekl, že vypíše termín voleb do Sněmovny na začátek října 2021. "Aby kandidující subjekty měly dost času na volební kampaň. S tím, že samozřejmě to bude kampaň poněkud jiná, méně kontaktní," uvedl. Kvůli covidu-19 budou muset strany více spoléhat na technické prostředky než na kontakt s voliči, vysvětlil.

Kandidující subjekty by podle něj měly předložit jasný program. "Srozumitelný a bez frází, které mohou spočívat v tom, že si přejeme prosperitu. Ale kdo si nepřeje prosperitu," uvedl. Věří, že kandidáty budou lidé, kteří něco v životě dokázali. "Nikoliv lidé, kteří se vynoří z neznáma a řeknou, že sice nic nedokázali, ale že slibují, že budou hodně pracovat," uvedl.

Podle ústavy se volby do obou komor Parlamentu konají ve lhůtě, která začíná třicet dnů před uplynutím volebního období a končí dnem, kdy volební období uplyne. Mandát poslanců vzniká zvolením, poslední volby do Sněmovny se konaly 20. a 21. října 2017.

Zeman blahopřál všem lidem, kteří uspěli v letošních krajských volbách. Zopakoval svou výhradu vůči dohodám stran bez nejúspěšnější strany. "Nejsem zastáncem obcházení vítěze voleb, ale na druhé straně si uvědomuji, že každý vítěz, pokud nedostane 51 procent, musí hledat koaličního partnera. A to se buď podaří, nebo nepodaří," uvedl.

V letošních krajských volbách bylo nejúspěšnější vládní hnutí ANO, které vyhrálo v deseti regionech ze 13. Hejtmana má však jen ve třech krajích, po čtyřech hejtmanech získali občanští demokraté a Starostové.